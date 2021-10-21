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Tunceli'de çatışma çıktı 1 asker şehit oldu

Tunceli'de çatışma çıktı 1 asker şehit oldu

Tunceli İl Jandarma Komutanlığı'nca yürütülen Eren-7 Operasyonu'nda ağır yaralanan Uzman Çavuş Burak Tortumlu şehit oldu.

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Tunceli’nin Ovacık ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda görevli Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu, teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralandı.

Burak Tortumlu, askeri helikopterle Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tortumlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştü.

Yetkililer tarafından acı haber Erzurum'un Yakutiye ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi’nde ikamet eden ailesine verildi. Acı haberi alan aile ve yakınları evlerinin pencerelerine Türk bayrağı astı.

İki terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada “Operasyonda çıkan çatışmada jandarma personelimizi de şehit eden Gri kategorideki Kurtay Şerzan kod adlı Hayrettin Güneş adlı terörist dahil 2 terörist ölü olarak ele geçirilmiştir.” denildi.

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