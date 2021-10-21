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Düzce'de 13 kez bıçaklayıp öldürdü! Katil her şeyi itiraf etti

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Düzce'de 13 kez bıçaklayıp öldürdü! Katil her şeyi itiraf etti

DÜZCE'de Uğur Ay’ı (35) evinde 13 bıçak darbesiyle öldüren Afganistan uyruklu A.N., İstanbul'a kaçmak isterken yakalandı. İfadesi alınan A.N. Uğur Ay’ı para meselesi nedeniyle çıkan kavgada öldürdüğünü itiraf etti.

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Şerefiye Mahallesi Atatürk Bulvarı’ndaki bir binada yaşayan oğlu Uğur Ay'dan 2 gündür haber alamayan Yılmaz Ay, dün akşam eve gitti. Zili çalan Ay, kapıyı açan olmayınca oğlunun cep telefonunu aradı. Yılmaz Ay, telefonun içeride çaldığınca duyunca kapıyı zorlayarak eve girdi. Banyoda oğlunu hareketsiz bulan Yılmaz Ay, polise bildirdi. Adrese gelen ekipler, Uğur Ay'ın sırtına aldığı 13 bıçak darbesiyle hayatını kaybettiğini tespit etti.

İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Masası ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı. Çevredeki güvenlik kamerası kayıtları tek tek inceleyen ekipler, binaya Afganistan uyruklu A.N.’nin girdiğini tespit etti. Ekipler, A.N.’nin kaçmaya çalıştığı bilgisine ulaştı. Polis ekipleri, sabah saatlerinde A.N. ile yanındaki 3 vatandaşını Gümüşova mevkisinde yakalayıp, gözaltına aldı. Sorgusunda cinayeti itiraf eden A.N., Uğur Ay’ı aralarında para meselesi nedeniyle çıkan kavgada öldürdüğünü söyledi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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