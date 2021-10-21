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Kütahya'da internetten sipariş verdi! Kargodan gelen mesajla hayatının şokunu yaşadı

Kütahya'da internetten sipariş verdi! Kargodan gelen mesajla hayatının şokunu yaşadı

KÜTAHYA'da, üniversite öğrencisi S.S.E.'nin (22) internetten sipariş verdiği 13 bin lira değerindeki bilgisayarı kargo şirketinden aradıklarını söyleyip, kargo takip numarasını öğrendikten sonra kuryeden alan 2 şüpheli, Eskişehir'de yakalandı.

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Üniversite öğrencisi S.S.E., internet üzerinden bir alışveriş sitesinden 13 bin lira değerinde dizüstü bilgisayar siparişi verdi. Ürünün ulaşmasını bekleyen S.S.E., kendisini telefonla arayıp kargo şirketi yetkilisi olduğunu bildiren kişiye kargo takip numarasını söyledi. Numarayı öğrenen şüpheliler, kargonun kuryesiyle numarayı paylaşarak bilgisayarı teslim aldı. Bilgisayarının başkası tarafından teslim alındığını öğrenen S.S.E., durumu polise bildirdi.

Harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelilerin otomobille Eskişehir'e gittiklerini belirledi. Şüpheliler A.C. (24) ve Y.B. (26), Eskişehir'de yakalanarak gözaltına alındı. İki şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, bilgisayar ise sahibi S.S.E.'ye teslim edildi.


"Benden kargo takip numarasını istediler"
Şüphelilerin kargo şirketinden aradıklarını söylediklerini anlatan S.S.E., “Benden kargo takip numarasını istediler. Ben de verince 'teslim edildi' mesajı geldi. Bilgisayarımın çalındığını anladım. Hemen polisi ve müşteri hizmetlerini aradım. Numarayı geri aradım, açtılar. Bu da ayrı bir yüzsüzlük. Şüpheliler Eskişehir'de yakalandı. Bilgisayarımı da geri aldım. Benim başıma böyle bir olay geldi. Lütfen herkes daha dikkatli olsun. Kimsenin başına böyle bir olay gelmesin. Çok kısa sürede bilgisayarımı bulup, şüphelileri yakaladılar. Polis ekiplerine çok teşekkür ederim. Umarım yüksek ceza alırlar" dedi.

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