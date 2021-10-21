Merkez Hakem Kurulu Başkanı Serdar Tatlı İstifa etti

Futbolda son döneme damgasını vuran hakem hatalarının ardından istifa geldi. Hakemlerin başındaki isim olan Serdar Tatlı istifa etti...

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Merkez Hakem Kurulu'nda (MHK) başkan yardımcısı Metin Tokat'ın ardından başkan Serdar Tatlı da istifa etti. Son dönemde hakemlerle ilgili tartışmalar alevlenmiş, Fenerbahçe'nin isyanının ardından ise gerilim zirve yapmıştı...

Türkiye Futbol Federasyonu istifayı kabul edip etmediğiyle ilgili bir açıklama yapmadı. Ancak Tatlı'nın istifasını verdiği öğrenildi.