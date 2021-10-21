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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Merkez Bankası faiz kararı yorumu: Saray müdahale etti

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Merkez Bankası faiz kararı yorumu: Saray müdahale etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Merkez Bankası'nın 200 baz puanlık faiz indirim kararını “Faiz kararına saray müdahale etti” sözleriyle değerlendirdi.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) faiz kararını açıkladı. Buna göre Merkez Bankası faizi 200 baz puan indirerek, yüzde 18'den yüzde 16'ya çekti. Kararın ardından döviz kurlarında yeni rekorlar kırılırken, dolar/TL 9,48'yle, euro 11,05'le tarihi zirvelerini gördü.

Çok konuşulan karar siyasetçilerin de gündemindeydi. Kars’ta Independent Türkçe’ye konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Merkez Bankası’nın politika faizini 200 baz puan daha indirmesini değerlendirdi.

CHP Lideri “Faiz kararına saray müdahale etti” diye konuştu. Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı:

"Doları olanlar bundan son derece memnunlar"

"Doğrudan Merkez Bankası'nın bağımsız olmadığı ve sarayın müdahale ettiği kanısındayım. Bunu zaten Erdoğan defalarca ifade etti. Bu da tabii Türkiye'nin felaketi demek. Doğrusunu isterseniz yani bu kadar ithalata bağımlı olan dolar kurunun ya da döviz kurunun bu kadar yükselmesi bütün fiyatların yükseleceği anlamına geliyor. İğneden ipliğe kadar...

Her zaman söyledim yine de söyliyeyim; Allah bu millete gerçekten acısın. Yani bu kadar büyük bir zam yağmurunu ne kadar çekecek ne kadar götürebilecek, huzursuzluk şimdiden başladı.

Doları olanlar bundan son derece memnunlar, dolarla ihale verenler bundan son derece memnunlar. Gelir dağılımında ciddi bozulmaya yol açacak, fakirler daha fakir, varlıklılar daha varlıklı olacak. Herhalde sarayın izlediği ekonomi politikası da bu."

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