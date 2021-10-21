Reuters'deki MB faiz kararı yorumu: Ben yalnızca Erdoğan'ı dinlerim patron düşük faiz istiyor

Merkez Bankası piyasa beklentisinin çok üstünde bir indirim yapınca gündeme oturdu. Türk ekonomistler 'yazık oldu' yorumunda bulunurken, yabancı uzmanlardan da analizler geldi.

Abone ol

Londra merkezli Bluebay Varlık Yönetimi’nden Tim Ash ve Frankfurt merkezli Commerzbank’ten Ulrich Leuchtman, Merkez Bankası’nın 200 puanlık faiz indirimi kararı hakkında Reuters’a konuştu. Tim Ash, “Merkez Bankası herkesi şaşırtmaya devam ediyor. Piyasalar en kötü ihtimalle 100 puanlık indirim bekliyordu” dedi ve şunları söyledi:

*“Kavcıoğlu’nun Kılıçdaroğlu ve piyasalara mesajı açık: Ben yalnızca Erdoğan’ı dinlerim, başkasını dinlemem.

*“Patron daha düşük faiz istiyor ve ben kimim ki buna engel olayım.”

Delice bir deney

Ash, Türkiye’nin para politikasının “delice bir deney” olduğunu, bunun bedelinin ise Türk lirası ve enflasyonun seyrinde görüleceğini söyledi.

Bundan sonrasını kestirmek zor

Commerzbank’tan Ulrich Leuchtman ise bu indirimin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın görüşleriyle tutarlı olduğunu fakat kurdaki artış nedeniyle reel ekonomiye ciddi bir zarar verme ihtimali bulunduğunu söyledi. Leuchtman bunun yanlış bir politika olduğunu belirterek şunları söyledi:

* “Bundan sonra ne olacağını kestirmek zor. Türkiye’nin 2008’deki gibi bir durumla karşı karşıya ve acil bir faiz artışı yapmak zorunda kalması çok olası.

*Bütün bunlar yalnızca liranın daha fazla çakılmasına yol açar.

*“Türkiye için en kötü senaryo ise piyasaların 2008’de yaşananlardan ders almış olması, Merkez Bankası’nın faiz artışı yapsa bile kısa bir süre sonra tekrar hızla faiz indireceğini düşünmeleri olur.

*“Bu durumda Merkez Bankası’nın gelecekteki olası faiz artırımları da istenen etkiyi yaratmaz.

*“Önümüzdeki süreçte TL’nin artan bir hızla değer kaybetmesi o kadar büyük bir ihtimal ki, şu anda açık TL pozisyonunda olmamak en doğrusu olur."

AFP'nin geçtiği haberdeki yorum

AFP haber ajansının aktardığına göre ABD merkezli risk danışmanlığı şirketi Eurasia Group ise bu indirimin “Para politikasının Erdoğan’ın büyük etkisi altında olduğunu gösterdiğini” aktardı ve ekledi:

*“Erdoğan Türk ekonomisini Cumhurbaşkanlığı tarafından yaratılan bir krize çekme tehlikesiyle karşı karşıya.”