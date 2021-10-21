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Aleyna Çakır'ın ahı tuttu! Ümitcan Uygun için Esra Hankulu'nun ölümünde müebbet istendi

Aleyna Çakır'ın ahı tuttu! Ümitcan Uygun için Esra Hankulu'nun ölümünde müebbet istendi

Ümitcan Uygun, Aleyna Çakır'ın ölümünden yakayı kurtarmıştı. Ancak Esra Hankulu'nun ölümüyle ilgili yakayı kurtaramayacak. Olayla ilgili soruşturma tamamlandı ve gözaltına alınıp tutuklanan Ümitcan Uygun için ağırlaştırılmış müebbet hapis talep edildi.

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ANKARA'nın Mamak ilçesindeki evde ölü bulunan Esra Hankulu'nun ölümüne ilişkin Ümitcan Uygun'un da aralarında bulunduğu 3 şüpheli hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame, Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

İddianameye göre Mamak ilçesi Akdere semtindeki eve, 3 Ağustos'ta ihbar üzerine giden emniyet güçleri, Esra Hankulu'nun (25) hayatını kaybettiğini belirledi.

Bunun üzerine olay gecesi Hankulu ile aynı evde kalan şüpheliler Ümitcan Uygun, Furkan G. ve Dilan C. gözaltına alındı.

İddianamede ifadelerine yer verilen şüpheliler, Hankulu'na yönelik bir eylemlerinin olmadığını, ölümüne ilişkin ise bilgilerinin bulunmadığını iddia etti.

Dosyanın delilleri arasında yer alan Adli Tıp Raporu'nda Hankulu'nun, künt kafa travmasına bağlı iç kanaması sonucunda yaşamını yitirdiği belirtildi.

İddianamede, şüpheli Ümitcan Uygun'un Hankulu'nu öldürdüğü, diğer iki şüphelinin ise suç delillerini kararttıklarına dikkat çekildi.

Bu kapsamda, şüpheli Uygun'un, "kendisini savunamayacak durumdaki kişiyi" kasten öldürme suçundan "ağırlaştırılmış müebbet", tutuksuz şüpheliler Furkan G. ve Dilan C'nin de "suç delillerini karartmaktan" 5 yıla kadar hapse mahkum edilmesi istendi.

ALEYNA ÇAKIR'IN ÖLÜMÜ

Ümitcan Uygun ismini Türkiye ilk olarak Aleyna Çakır'ın ölümüyle duymuştu. Kamuoyunda Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen, geçen yıl 3 Haziran’da Keçiören’deki evinde boynunda iple ölü bulunmuştu.  Sevgilisi olduğu belirtilen Ümitcan Uygun’un, daha önce Sema Esen’e şiddet uyguladığı anlara ait görüntüler ise ölümünden kısa süre sonra sosyal medyada yer almıştı. Bunun üzerine Esen’in ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Ümitcan Uygun, polis ekiplerince gözaltına alınıp, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Müge Anlı'nın haftalarca canlı yayında gündemde tuttuğu olayda Ümitcan Uygun kamuoyu baskısına rağmen elini kolunu sallayarak gezmeye devam etmişti. 

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