Pfizer-BioNTech üçüncü doz aşısının etkinlik oranını açıkladı! Covid-19'a karşı yüzde 95,6 etkili

Pfizer ve BioNTech’ten yapılan ortak açıklamada, yapılan karışık ve kontrollü denemenin ön sonuçlarında iki doz aşı ve güçlendirici üçüncü doz alanlarla, iki doz aşı ve placebo aşı olanların karşılaştırıldığı vurgulandı.