Pfizer-BioNTech üçüncü doz aşısının etkinlik oranını açıkladı! Covid-19'a karşı yüzde 95,6 etkili
Pfizer-BioNTech, güçlendirici üçüncü doz aşılar ile ilgili yaptığı denemenin ön sonuçlarını açıkladı. Türkiye'de de uygulanan Pfizer-BioNTech üçüncü doz aşısının Covid-19'a karşı yüzde 95,6 etkili olduğu bildirildi.
Dünyada onaylanan ilk corona virüs aşısı olan Pfizer-BioNTech, güçlendirici üçüncü doz aşılarının etkinlik oranını açıkladı.
Türk bilim insanları Uğur Şahin ve Özlem Türeci tarafından geliştirilen aşının güçlendirici üçüncü dozunun corona virüse karşı yüzde 95,6 etkili olduğu belirtildi.
Pfizer ve BioNTech’ten yapılan ortak açıklamada, yapılan karışık ve kontrollü denemenin ön sonuçlarında iki doz aşı ve güçlendirici üçüncü doz alanlarla, iki doz aşı ve placebo aşı olanların karşılaştırıldığı vurgulandı.
11 ay sürdü
10 bin kişi üzerinde yapılan çalışmada, kişiler iki eşit gruba bölünürken, placebo verilen 5 bin kişinin 109’unda, üçüncü doz verilen 5 bin kişinin ise 5’inde Covid-19’a rastlandığı belirtildi.