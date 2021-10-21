James Jeffrey'den Türkiye ile ilgili beklenmedik DAEŞ itirafı

ABD'nin eski Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin S-400 satın alınmasına yönelik uyguladığı yaptırımlarla Türkiye'ye negatif sinyaller gönderdiğine inanıyor" deyip DAEŞ'le ilgili beklenmedik Türkiye itirafında bulundu.

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"Güç ve Paradoks: 21. Yüzyılda Büyük Stratejiyi Anlamak" temasıyla düzenlenen TRT World Forum 2021'de "Büyük Güç Rekabeti ve Orta Doğu'nun Geleceği" başlıklı oturum gerçekleştirildi. Oturuma ABD'nin eski Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey de katıldı.

ABD'nin Türkiye bağlamındaki politikalarına ilişkin görüşlerini dile getiren Jeffrey, "ABD'de Joe Biden yönetimi zorlu bir iş yapıyor. Bölgesel jeopolitiği çok iyi anlayan, hem Rus hem İran'ın bölgede genişlemesine objektif bir engel olan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin S-400 satın alınmasına yönelik uyguladığı yaptırımlarla Türkiye'ye negatif sinyaller gönderdiğine inanıyor" dedi.

"DAEŞ'i kontrol etme noktasında Türkiye herkesten daha etkili olmuştu"

Jeffrey, diğer yandan ABD'nin PKK/YPG ile iş birliğinin de Ankara'nın tepkisini çektiğinin altını çizerek, "Türkiye, DAEŞ'i kontrol etme noktasında çalıştığımız herkesten daha etkili olmuştu" ifadesini kullandı.

DAEŞ ile mücadelenin ötesinde jeopolitik çıkarların devrede olduğunu belirten Jeffrey, "Türkiye, en nihayetinde Orta Doğu ve Kafkasların bir parçası olduğu kadar iktisadi, askeri, birçok durumda psikolojik olarak Avrupa'nın ve Kuzey Atlantik'in bir parçası" diye konuştu.