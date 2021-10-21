Masterchef Eren Kaşıkçı ve eşi Ecem Kaşıkçı kimdir kızı kaç yaşında?

Masterchef 2021'nin ana kadrosuna yarışan renki yarışmacılardan biri de Eren Kaşıkçı. 38 yaşında olan Eren Kaşıkçı aslen Tokat Musullu Köyü doğumlu. Ecem Kaşıkçı ile evli olan Eren Kaşıkçı'nın bir de kız çocuğu var. Gökçeada'da yaşayan Eren Kaşıkçı, yarışmanın favori isimlerinden birisi olarak gösteriliyor.

Abone ol

MasterChef'in ana kadrosuna yarışan ve iddiasını her fırsatta ortaya koyan Eren, yarışmanın 2021-2022 sezonunda dikkat çeken isimlerinden biri oldu. Final turunda gösterdiği efor ile izleyicilerin de yakından takip ettiği isim olan MasterChef Eren, kuzu yemeği üzerinde gösterdiği başarılı hamleler ile jüri üyeleri tarafından da takdir edilmişti. Peki, Masterchef Eren kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler..

Eren Kaşıkçı 1989 yılında Kırıkkale'de dünyaya gelmiştir. 32 yaşındaki Eren Kaşıkçı aslen Tokatlıdır. Bir kardeşi bulunan Eren Kaşıkçı'nın babası asker annesi ise ev hanımıdır. Babasının tayinleri nedeniyle birçok şehirde gezdiğini belirten Eren Kaşıkçı, yarışmaya Gökçeada'dan katılmaktadır. Evli ve bir çocuk babası olan Eren Kaşıkçı halen hayatını orada sürdürmektedir.

Babasının tayinleri sebebiyle şehir şehir gezdiklerini belirten MasterChef Eren Kaşıkçı, İlkokulu Balıkesir Edretmit'te, ortaokul Kıbrıs'ta, liseyi ise Samsun'da turizm meslek lisesinde okumuştur. Üniveristede ise 19 Mayıs Üniversitesi Turizm Bölümü'ne giden Kaşıkçı, bu bölümü tamamlamadığını ifade etmektedir. Ailecek İstanbul'a taşındıklarını söyleyen MasterChef Eren 2012-2013 yıllarında özel bir aşçılık okulunda profesyonel eğitim aldığını dile getirmektedir.

Mesleğini çok sevdiğini aktaran MasterChef Eren Kaşıkçı, turizm sektörünün pek çok farklı pozisyonunda ve Türkiye'nin birçok yerinde tecrübe edindiğini belirtmektedir. Eşi Ecem Kaşıkçı ile 2015 yılında, çalıştığı otelde tanıştığını ifade eden MasterChef Eren, birlikte Bodrum'a yerleştiklerini ifade etmektedir. 'Oraya yeni hikayeler yazmaya gittik' diyen Eren, 2017 yılında ise Ecem ile evlendiklerini ve Çanakkale'nin en turistik bölgelerinden biri olan Gökçeada'ya taşındıklarını söylüyor.

Hayatlarındaki iniş çıkışlara rağmen mutlu olmayı öğrendiklerini söyleyen Kaşıkçı, 2020 yılında baba olma sevinci yaşadığını ifade ediyor. Bir kız babası olduğunu söyleyen Eren Kaşıkçı, kızlarına 'Derin Maya' ismini verdiğini ve onun kendilerine umut olduğunu aktardı.

Eren Kaşıkçı halen Gökçeada'da sörf restoranında aşçılık yapmaktadır.

MasterChef 2021'in ilk turunda İmroz kuzusu yapan Eren, 3 şefden de evet alarak üçlü düellolara girmeye hak kazandı. Bahri ve Emirhan ile eşleşen yarışmacı, şeflerin istediği süt helvasını en iyi hazırlayan isim olarak final turuna kaldı.

Eren Kaşıkçı ana kadroya girdiği akşamda ise rakipleriyle birlitke Macar gulaş hazırlayıp 7 isimle birlikte final turunun bir üst etabına çıktı ve rakipleriyle birlikte hindiba bitkisinin ana ürün olarak belirlendiği bir yemek yaptı. Hindiba ve mantarlı buğday salatası yapan Eren, 2021 MasterChef'in 12. yarışmacısı olarak seçilmeyi başardı.