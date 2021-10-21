BIST 1.449
DOLAR 9,46
EURO 11,03
ALTIN 541,93
HABER /  GÜNCEL  /  OTOMOBİL
ADV Mobil uygulamayı indir anında 100 TL Kazan

Zorunlu trafik sigortasında asgari teminat hadleri artırıldı

Zorunlu trafik sigortasında asgari teminat hadleri artırıldı

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu yönetmeliğine göre zorunlu trafik sigortası asgari teminat hadleri 2022 yılı başında geçerli olmak üzere artırıldı.

Abone ol

Resmi Gazetede yayımlanan Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu yönetmeliğine göre zorunlu trafik sigortası asgari teminatları araç başına 43 bin TL'den 50 bin TL'ye, kaza başına da 86 bin TL'den 100 bin TL'ye yükseltildi. Bu tutarlar 2023 yılı başından itibaren sırasıyla 54 bin TL ve 108 bin TL olarak uygulanacak.

Yönetmelikle ayrıca yılbaşından itibaren uygulanmak üzere sağlık gideri ile sakatlanma ve ölüm teminatları kişi başına 430 bin TL'den 500 bin TL'ye, kaza başına 2.15 milyon TL'den 2.5 milyon TL'ye çıkarıldı. 2023 yılı başından itibaren bu tutarlar da sırasıyla 540 bin TL ve 2.7 milyon TL olarak uygulanacak.

Zorunlu trafik sigortasında mesleki faaliyette bulunanlar için asgari sigorta teminat tutarları ile koltuk sayısı 10 ve üzeri olan araçlar için bu tutarlara eklenecek teminat tutarları da yeniden belirlendi.

ÖNCEKİ HABERLER
James Jeffrey'den Türkiye ile ilgili beklenmedik DAEŞ itirafı
James Jeffrey'den Türkiye ile ilgili beklenmedik DAEŞ itirafı
Osmaniye'de FETÖ/PDY hükümlüsü 7 kişi yakalandı
Osmaniye'de FETÖ/PDY hükümlüsü 7 kişi yakalandı
Amasya'da vitamin deposu dalında 4 TL kurutulunca 40 TL: Raf ömrü çok kısa
Amasya'da vitamin deposu dalında 4 TL kurutulunca 40 TL: Raf ömrü çok kısa
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünürü Özdemir Bayraktar için Baykar'a taziye ziyareti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünürü Özdemir Bayraktar için Baykar'a taziye ziyareti
Hasan Biltekin sevgilisi kimdir Masterchef Hasan'ın doktor sevgilisi
Hasan Biltekin sevgilisi kimdir Masterchef Hasan'ın doktor sevgilisi
Emine Erdoğan'ın atık toplama şirketi kuracağı iddia edilmişti! Sputnik özür diledi
Emine Erdoğan'ın atık toplama şirketi kuracağı iddia edilmişti! Sputnik özür diledi
Tarlada 2 TL markette 12 TL! Fiyatlar isyan ettirdi: Birileri çok fazla kazanıyor
Tarlada 2 TL markette 12 TL! Fiyatlar isyan ettirdi: Birileri çok fazla kazanıyor
Transfobik açıklamalar krizi! Netflix geri adım attı: Bildiri yayınladı
Transfobik açıklamalar krizi! Netflix geri adım attı: Bildiri yayınladı
İstanbul Fırıncılar Odası'ndan ekmeğe zam talebi! Yeni ekmek fiyatı 2,5 lira olacak
İstanbul Fırıncılar Odası'ndan ekmeğe zam talebi! Yeni ekmek fiyatı 2,5 lira olacak
Adana'da dehşet! Eşini 'Müziğin sesini kıs' deyince çıkan kavgada öldürmüş
Adana'da dehşet! Eşini 'Müziğin sesini kıs' deyince çıkan kavgada öldürmüş