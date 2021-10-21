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Bakan Varank paylaştı: Türkiye'nin dışa bağımlılığını bitirecek

Bakan Varank paylaştı: Türkiye'nin dışa bağımlılığını bitirecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin ilk ve tek sitrik asit fabrikasını Adana'da açtıklarını açıkladı. Türkiye'nin sitrik asit ihtiyacını karşılamayı hedefleyen tesisle ithalatın bitirilmesi bekleniyor.

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Türkiye'de uzun bir aradan sonra yeniden sitrik asit tesisi kuruluyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter'dan Türkiye'de ilk ve tek olduğunu belirttiği sitrik asit fabrikasını açtıklarını paylaştı.

Türkiye'nin sitrik asit ihtiyacını karşılamayı hedefleyen tesis bu sayede sitrik asit ithalatını bitirmesi bekleniyor. 525 milyon TL yatırımla 36 bin metrekare alana inşa edilen fabrika yıllık 50 bin ton üretim kapasitesi hedefliyor.

Yıllık 50 bin ton üretim hedefleniyor

Söz konusu fabrika 525 milyon TL yatırımla 36 bin metrekare alana inşa edildi. Yıllık 50 bin ton üretim yapılması planlanan tesis 330 kişiye de istihdam sağlayacak. Aynı zamanda üretim tesisi cari açığa 90 milyon avro pozitif katkı sağlayacak.

Tezkim Sitrik Asit Tesisi'nin açılışını Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Twitter'da paylaştığı video ile duyurdu. Bakan Varank, fabrikanın açılışını duyurduğu gönderiyi milli teknoloji güçlü sanayi etiketi ile paylaştı.

2018 yılında başladı

2018 yılında yapımına başlanan yatırım 2020 yılında ilk üretimini gerçekleştirdi. Türkiye'nin ilk ve tek sitrik asit üretim tesisi unvanına sahip fabrika Türk ekonomisine sağlayacağı katkı bakımından da büyük bir öneme sahip.

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