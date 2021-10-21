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Hasan Biltekin sevgilisi Doktor Hülya Acar kimdir kaç yaşında?

Hasan Biltekin sevgilisi Doktor Hülya Acar kimdir kaç yaşında?

Masterchef 2021'de en çok merak edilen ve araştırılan isimlerden biri de sosyal medyada Murat Boz'a benzetilen isim Hasan Biltekin oldu. Doktor olan Hülya Acar ile aşk yaşayan Hasan Biltekin aslen nereli, kaç yaşında ve Hasan Biltekin instagram hesabı nedir?

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Yarışmanın iddialı isimleri arasında gösterilen Hasan Biltekin geçen sezon da 3 jüri üyesinden evet oyu almış fakat sağlık sorunları nedeniyle yarışmadan ayrılmıştı. Sosyal medyada takipçileri tarafından şarkıcı Murat Boz'a benzetilen Hasan Biltekin yıllar önce Emrah'ın Aşk ve mavi dizisinde rol aldı, figüranlık yapmış. Hasan Biltekin'in sevgilisi de son günlerde yarışmanın hayranları tarafından merak edilen konulardan biri. Masterchef Hasan Biltekin'in sevgilisi Doktor olan Hülya Acar'dır. Geçtiğimiz günlerde annesibi kayneden Hülya Acar duygularını instagram hesanından duyurmuştu. 

MasterChef Hasan Biltekin’e dair bilgiler izleyiciler tarafından araştırılmaya devam ediliyor. Geçen sezon da yarışmaya katılan ve elemelerden geçen fakat annesinin rahatsızlığı nedeniyle devam edemeyen Hasan Biltekin, kendisine olan güvenini “Ben olsam Serhat birincilik kazanamazdı” sözleriyle gösterdi. İşte, Hasan Biltekin'in merak edilen biyografisi…

Hasan Biltekin, 27 yaşında ve aslen Nevşehirlidir. 184 cm boyunda ve 78 kilogram ağırlığında olan yarışmacı, Liseyi Turizm Otelcilik Okulu’nda tamamladı. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ÜSET Meslek Yüksek Okulu Mezunudur.

Aşçılık mezunu olan Hasan Biltekin, 2 yıl boyunca üniversitenin takım kaptanlığı görevini yerine getirdi. Yemek sektöründe liseden beri yer almakta, Otel koordinatörlüğü ve Nevşehir belediye spor kulübü mutfak şefliği yapmaktadır.

Ulusal ve Uluslararası yarışmalarda altın, gümüş, ve bronz, toplamda 18 madalya ve kupa kazandı.

MasterChef’e 2 kez katılmış bir yarışmacıdır. Geçen sene 3 evet oyu almıştı ancak annesinin rahatsızlığı nedeniyle yarışmaya devam edemeyip annesinin yanına gitmişti.

MasterChef 2021 ana kadrosuna giren Hasan Biltekin’in renkli bir Instagram hesabı bulunuyor. İzleyicilerin merak edip araştırdığı Instagram hesabı “hasanbiltekinnn” kullanıcı adıyla yer alıyor. Yaptığı yemekler ile birlikte sosyal hayatında paylaşımların yer aldığı Instagram hesabında şu anda 157 bin takipçisi var.

MasterChef Türkiye 2021 ilk eleme turunda Piramit tavuk ile jüri karşısına çıktı. Somer Şef hayır oyu vermiş ve Mehmet Şef ile Danilo Şef evet oyları ile turu geçti. Üçlü düello turunda Yiğit Gök ve Oğuzhan Öveç ile yarıştı. En iyi balık çorbasını yaparak adını bir üst tura yazdırmayı başardı.

12 Ağustos’ta ekrana gelen final turunda ilk bölümde yarışmacılardan istenen zerdeli sütlaç oldu. İlk turu geçen isimler; Hasan Biltekin, Samet ve Azize oldu. Yaratıcılık oyununda ana ürün demirhindi oldu. Gecenin en iyi kreatif tabağını çıkaran Hasan Biltekin, ana kadroya giren onuncu yarışmacı oldu.

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