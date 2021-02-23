Türkiye'nin Norveç'e konuk olacağı maç İspanya'da oynanacak

Norveç Futbol Federasyonu, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'ndaki Norveç-Türkiye maçının seyahat kısıtlamaları nedeniyle İspanya'da oynanacağını duyurdu.

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Norveç Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre; 27 Mart Cumartesi günü Oslo'daki Ullevaal Stadı'ndaki oynanması planlanan Norveç-Türkiye karşılaşmasının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı seyahat kısıtlamaları sebebiyle İspanya'nın Malaga kentine alınmasına karar verildi.

İspanya Futbol Federasyonundan konuyla ilgili izin alındığı, seyircisiz oynanacak mücadelenin stadı ve saatinin ise önümüzdeki günlerde açıklanacağı belirtildi.

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda Norveç'in yanı sıra Hollanda, Karadağ, Letonya ve Cebelitarık ile mücadele edecek.