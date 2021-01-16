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HABER /  EKONOMİ

Türkiye ile Azerbaycan arasında yeni anlaşma! İmzalar atıldı

Global para transferi ve ödeme platformu UPT; PTT, AzerPost ve Aktif Bank arasında imzalanan anlaşma çerçevesinde iki ülke arasındaki para transferlerinin altyapısını sağlayacak. Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de imzalanan anlaşma ile birlikte Türkiye ile Azerbaycan para transferinde tek sistem ile bağlanacak.

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Global para transferi ve ödeme platformu UPT, ödemelerde Türkiye ile Azerbaycan arasındaki mesafeleri kaldırmaya hazırlanıyor. PTT, AzerPost ve Aktif Bank arasında imzalanan anlaşma çerçevesinde iki ülke arasındaki para transferlerinin altyapısını UPT sağlayacak.

Konuyla ilgili açıklama yapan UPT Genel Müdürü Hakan Özat, “Türkiye ile Azerbaycan postanelerinin para transferlerini doğrudan gerçekleştirmek için kurduğumuz bu sistem bize gurur veriyor. Her iki ülkede de müşterilerimiz bu sistem ile Postanelerin sağladığı doğrudan, hızlı, ucuz para transferi hizmetinden faydalanabilecek. Bu hizmetin her iki ülkenin ekonomisine de katkı sağlayacağına inanıyoruz.” dedi.

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