Türkiye 23 Nisan 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Kovid-19 tablosu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 37.672'ye çıktığını son dakika açıklamasıyla duyurdu. 24 saatlik verilere göre; 3089'u semptomatik olmak üzere 49 bin 438 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 4 milyon 550 bin 820'ye yükseldi.

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Bakan Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısına ilişkin güncel verileri paylaştı. Bakanlığın verilerine göre Türkiye'de bugün koronavirüs nedeniyle 343 kişi daha hayatını kaybetti.

Bugünkü iyileşen sayısı 60 bin oldu

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 60 bin 176 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 3 milyon 970 bin 111'e yükseldi. Toplam test sayısı 45 milyon 342 bin 795'e yükselirken, ağır hasta sayısı 3 bin 475 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 2,9 oldu.

Dünkü vaka sayısı 54 binin üstündeydi

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 354 kişi hayatını kaybederken, 3128'si semptomatik olmak üzere 54 bin 791 yeni vaka tespit edilmişti.





