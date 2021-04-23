Ukrayna ile Rusya arasındaki tartışmalı bölge olan Kırım'daki Opuk eğitim sahasında düzenlenen tatbikata katılan Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Ukrayna sınırlarına konuşlanan askeri birliklerin mevcut karargahlarına geri dönmesi talimatı verdi.

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Rusya, Ukrayna'nın güneydoğusundaki Donbass'taki gerilim nedeniyle suların ısındığı Karadeniz'de geniş katılımlı tatbikatı tamamlamadı.

Kırım'daki Opuk eğitim sahasında düzenlenen tatbikata katılan Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Ukrayna sınırlarına konuşlanan askeri birliklerin kalıcı karargahlarına geri dönmesi talimatı verdi.

NATO'nun yaz aylarının başında gerçekleştirmeyi planladığı Defender Europe tatbikatının duyurulması ile birlikte Ukrayna sınırlarına konuşlandırılan Rus askeri birliklerinin belirlenen tüm hedeflere ulaştığını ifade eden Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, sınırlardaki tüm birliklerin faaliyetlerinin tamamladığını duyurdu.

Birlikler daimi mevzilerine dönecek

Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Kırım'da gerçekleştirilen toplantıda yaptığı açıklamada, "Sınırlarda sürpriz tehlikelere karşı konuşlanan birliklerin hedeflerine tam olarak ulaştığına inanıyorum. Askeri birliklerimiz ülkenin savunmasını sağlama yeteneğini gösterdiler" diye konuştu.

Tüm askeri bölge komutanlarına ve hava kuvvetlerine 23 Nisan'dan itibaren birliklerin daimi mevzilerine geri dönmesini kararlaştırdıklarını ifade eden Şoygu, kalıcı konuşlanma noktalarına geri dönüş hazırlığı talimatının verildiğini açıkladı.