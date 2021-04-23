BIST 1.345
DOLAR 8,35
EURO 10,09
ALTIN 477,56
HABER /  GÜNCEL
ADV Kazancımız Allah için verdiğimizdir

Şiddet gördüğü eski sevgilisinden tehditler alan kadın korkudan otomobilde yaşıyor

Demirören Haber Ajansı

İSTANBUL'da şiddet gördüğü eski sevgilisi S.D.'den (32) uzaklaştırma kararına rağmen tehdit aldığını belirten Yasemin Taşdelen (45), ölüm korkusu nedeniyle evine gidemediğini söyledi. 15 gündür otomobilinde yaşadığını belirten Taşdelen, yetkililerden yardım istedi.

Abone ol

İSTANBUL Sultanbeyli'de bakliyat işi yaptığı sırada tanıştığı eski sevgilisi S.D.'den şiddet gördüğünü iddia eden Yasemin Taşdelen şikayetçi oldu. Mahkeme, S.D.'nin 4 ay süre ile Yasemin Taşdelen'in iş yeri ve evine yaklaşmamasına, iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesine, eşyalarına zarar vermemesine karar verdi ancak S.D.'nin tehditleri sürdü. Korkudan evine gidemeyen Taşdelen, 15 gündür otomobilinde yaşamını sürdürüyor.

Kocaeli'ye gelen Taşdelen, ilk başlarda maddi sıkıntı yaşayan sevgilisine kendi isteğiyle para verdiğini söyledi. Zamanla sevgilisinin kendisinden zorla çek yapraklarını aldığını belirten Taşdelen, "Sadece bunlarla kalmadı; örgüt tehdidi ile ormana götürerek, kafama silah dayayarak, iş yerinde dayak atarak, çeşitli sebepler göstererek benden bir sürü paralar aldı. Bu nedenle ticaretim zora girdi, ödemelerimi yapamadım. Gittiğim yerlerden sonuç alamadım. Uzaklaştırma kararı aldırmama rağmen bu kişi beni hala tehdit ediyor, bu nedenle evime gidemiyorum" dedi.

"Bir gün öldürüleceğime inanıyorum"

Sürekli tehditler aldığını ve eve gitmesi durumunda eski sevgilisinin kendisini bularak şiddet uygulamasından veya öldürmesinden korktuğunu belirten Yasemin Taşdelen, şöyle konuştu:

"Bana güvenen bir firmanın verdiği destekle kiralanan araçta yaşıyorum. Yarın Darıca’dayım, diğer gün Ümraniye’deyim veya İzmit’teyim veya Avrupa yakasındayım, oto parklardayım. Arabayı uygun bir yere çekiyorum, geç saate kadar dolaşıyorum. Hayatım bu şekilde geçiyor, kaçabildiğim kadar kaçıyorum. Üzerimde hiçbir şekilde param kalmadı, hâlâ tehdit ediliyorum, can güvenliğim yok. Ancak ticari itibarım hala var benim, firmalar da bana güveniyor ama bu kişi yüzünden devam etmek istediğim ticaretimi yapamıyorum. Ben ticaretime devam etmek istiyorum. Türkiye’de öldürülen diğer kadınlar gibi olmak istemiyorum. Şikayet dilekçelerim var. Ben de bir gün bir yerde öldürüleceğim buna inanıyorum artık ve ben bu konuda yetkililerin yardım etmesini istiyorum."

ÖNCEKİ HABERLER
Özlem Özdil kimdir kaç yaşında aslen nereli Özlem Özdil türküleri
Dolandırıcılık iftirası ardından FETÖ'de şimdi de Kürt ve Alevi kavgası
Bakan Süleyman Soylu'dan 'Thodex' açıklaması! 31 milyon lirasına el konuldu
Beyoğlu'nda silah sesleri! 'Kucağımda çocuk var' deyip silahını çekti
MHP Lideri Devlet Bahçeli'ye 13. Olağan Büyük Kurultayı’nın maketi hediye edildi
ABD'de son durum! Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 570 bin 357'ye yükseldi
Sanatçı Selma Gürbüz hayatını kaybetti! Sergisi devam ediyordu
Skandal patlak verdi! 61 yaşındaki adam oğlunun nişanlısıyla birlikte olup bir de...
'Efsane Vali' Recep Yazıcıoğlu'nun makam aracı 260 bin liraya satışa çıkarıldı
Mercan Erzincan kimdir kaç yaşında? Mercan Erzincan biyografisi
Yorumlar