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Türkiye'den İsrail'e sert tepki!

Dışişleri Bakanlığı, Kudüs’teki Eski Şehir Şam Kapısı önünde gerçekleştirilen kışkırtıcı eylemler tehlike ve kaygı verici olduğunu açıkladı.

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Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "İşgal altındaki Filistin topraklarındaki yasadışı yerleşim birimlerinde yaşayan ırkçı gruplar tarafından dün (22 Nisan) Kudüs’teki Eski Şehir Şam Kapısı önünde gerçekleştirilen kışkırtıcı eylemler tehlike ve kaygı vericidir. Çatışmalarda çok sayıda Filistinli sivilin yaralanmasından ve bunlardan bir kısmının İsrail güvenlik güçlerince gözaltına alınmasından endişe duyuyoruz. İsrail Yönetimi'ni Filistinli sivillerin ırkçı yerleşimcilerin saldırılarına karşı korunması ve Ramazan ayında kışkırtma ve nefret yerine huzur ve hoşgörü ortamının tesis edilmesi hususunda tedbir almaya davet ediyoruz" denildi.

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