Endonezya'da iletişimi kesilen ve bir anda ortadan kaybolan denizaltıdaki 53 mürettebatı bulma çalışmaları devam ediyor. Ancak oksijeni tükenmek üzere olan denizaltıdaki 53 kişi için umutlar tükeniyor.

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Endonezya’da tatbikat sırasında iletişimin kesildiği denizaltıda bulunan 53 mürettebatı kurtarmak için yoğun çaba harcanıyor.

ABD Savunma Bakanlığı, Bali açıklarında çarşamba günü tatbikat sırasında kaybolan Endonezya denizaltısı KRI Nanggala 402'yi arama kurtarma çalışmalarına destek vermek üzere bölgeye yardım gönderileceğini açıkladı.

Endonezya ordusu, kaybolan denizaltıyı bulmak için zamana karşı yarışırken; Türkiye başta olmak üzere Almanya, Avustralya ve Fransa yürütülen çalışmalara yardım teklifinde bulundu.

Endonezya ordusu, geçen perşembe gecesi geç saatlerde 50 ila 100 metre derinlikte bir nesneyi tespit ettiklerini ve KRI Nanggala 402 olması umuduyla gemilerini sonar izleme ekipmanı ile bölgeye konuşlandırdıklarını açıkladı.

Arama kurtarma çalışmalarına 6 savaş gemisi, bir helikopter ve 400 kişinin katıldığı belirtildi.