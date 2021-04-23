Star TV'deki Kuzey'in oğlu programına konuk olan isimlerde biri de Edip Akbayram'ın kızı Türkü Akbayram oldu. Sesi ve türküleri kadar özel hayatı ile de takip edilen Türkü Akbayram 35 yaşında ve aslen Gazianteplidir. 2013 yılında Serdar Çınar ile evlendi 2019'da Lavin adında kızı oldu.

Abone ol

Kuzey'in Oğlu programına Edip Akbayram'ın kızı Türkü Akbayram konuk olacak. 35 yaşında olan Türkü Akbayram aslen Gaziantepli, 2018'de "Hiçbiri" ismindeki şarkısıyla müzik piyasasına giriş yapan Türkü Akbayram, 2013 yılında Serdar Çınar ile evlendi. Türkü Akbayram'ın Lavin adında bir kızı var.

Edip Akbayram'ın kızı Türkü Akbayram konuklar arasında yer alacak. Peki Türkü Akbayram kimdir? İşte detaylar...

Türkü Akbayram kimdir: 1986 senesinde doğan Türkü Akbayram, Ayten- Edip Akbayram çiftinin kızıdır. Türkü Akbayram aslen Gaziantelidir. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Piyano Bölümü'nü bitiren Türkü Akbayram daha sonra babası Edip Akbayram'la beraber sahne tozunu yutan sanatçı senelerdir, babasına vokal yaptığını belirterek, ilk single şarkısını çıkarmak için üç sene boyunca düşündüğünü söyledi. Babasını kendine önek gören ve onun kızı olduğu için gurur duyan başarılı sanatçı, 2018'de "Hiçbiri" ismindeki şarkısıyla müzk piyasasına giriş yaptı.

Türkü Akbayram evli mi? Türkü Akbayram, 2013'de Serdar Çınar ile evlendi. Üniversitede master yaparken tanışan çiftler, Kandilli'deki Adile Sultan Sarayı'ndaki bir düğün ile dünya evine girdiler. Ardından çiftin 2019'da Lavin adından kızları dünyaya geldi.