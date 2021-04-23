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Özlem Özdil evli mi eşi var mı? Özlem Özdil aslen nereli hayatı

Türk Halk Müziği'nin sevilen isimlerinden biri olan Özlem Özdil Star'daki Kuzey'in oğlu programına konuk oluyor. Kendi sazını çalarak türkülerini söyleyen Özlem Özdil aslen Almanya doğumlu ve 45 yaşında. Peki Özlem Özdil evli mi, eşi var mı?

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Ses ve saz sanatçısı olan Özlem Özdil, Kuzey'in Oğlu programına konuk oldu. 17 yaşında Türkiye'ye dönen Özlem Özdil, aslen Almanya doğumlu. Babası Halk ozanı Dursun Özdil'den bağlama dersleri alan Özlem Özdil , Musa Eroğlu, Güler Duman gibi isimlerle çalıştı. 

Almanya’nın Hannover kentinde dünyaya geldi. Halk ozanı olan babası Dursun Özdil'den ilk bağlama ve repertuvar derslerini aldı. Sinan Çelik'in kendisini keşfetmesi ile birlikte 17 yaşında Türkiye'ye geldi. Sesinin güzelliği ve bağlama çalmadaki yeteneğini Sinan Çelik, Musa Eroğlu, Güler Duman, Çetin Akdeniz ve Güray Hafiftaş gibi duayenler ile yaptığı ortak çalışma ile daha da geliştirdi. Özel sesi ve şelpe tekniğini en iyi icra eden bağlama sanatçılardan biri olarak Türkiye de kısa zaman da tanındı. Menajeri olan Sinan Çelik ‘in Yapım- Prodüktörlüğünü yaptığı Duygu Müzik[3] ile 6 adet THM albümü çıkardı.

Çok iyi Almanca, İngilizce ve iyi Fransızca biliyor.

Başta TRT kanalları olmak üzere özel kanallarla birlikte yüzlerce televizyon programına çıkmıştır. Aktif olarak da Radyo / Televizyon Programları, Konser & Festivallere katılmaya devam ediyor.

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