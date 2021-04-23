BIST 1.345
DOLAR 8,35
EURO 10,10
ALTIN 477,49
HABER /  SAĞLIK
ADV Kazancımız Allah için verdiğimizdir

Yerli inaktif Kovid-19 aşısında tarih belli oldu

Yerli aşının Faz-3 çalışmasına mayısta başlanacak. Aşı Faz-1 aşamasında 44, Faz-2 aşamasında 250 gönüllüye uygulanmıştı.

Abone ol

Türkiye'de ilk Kovid-19 vakasının 11 Mart 2020'de tespit edilmesinin ardından, salgınla mücadelenin en etkili yolu olarak görülen aşının yerli olarak üretilmesi için çalışmalara hızla başlandı.

Bu kapsamda, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun (TÜBİTAK) desteğiyle devam eden 18 yerli aşı çalışması bulunuyor. Bu çalışmalardan en hızlı ilerleyeni, Erciyes Üniversitesi tarafından geliştirilen inaktif Kovid-19 aşısı oldu. Bu aşının Kasım 2020'de başlanan Faz-1 aşamasının tamamlanmasının ardından Faz-2 aşamasına Şubat 2021'de geçildi.

Faz-1 aşamasında 44, Faz-2'de 250 gönüllüye uygulanan aşının Faz-3 çalışmasına da mayısta başlanacak. Bu dönemde yaygın aşılama yapılması hedefleniyor.

VLP aşısının faz-1 aşaması başarıyla devam ediyor

Öte yandan bir inaktif aşının Faz-1 çalışmasına devam edilirken iki inaktif aşı da Faz-1'e başlama safhasında bulunuyor.

Yerli çalışmalardan virüs benzeri parçacık (VLP) aşısının Faz-1 aşaması başarıyla devam ediyor. Faz-1 kapsamında gönüllülere birinci doz uygulamasının tamamlandığı VLP aşısında şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

İntranazal sprey olarak uygulanan Kovid-19 aşısının da Faz-1 aşamasına yakında başlanması hedefleniyor.

Adenovirüs temelli bir vektör aşısının da Faz-1 aşaması için araştırma ürünü üretim çalışmaları devam ediyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Şiddet gördüğü eski sevgilisinden tehditler alan kadın korkudan otomobilde yaşıyor
Türkiye'den İsrail'e sert tepki!
Bitcoin'deki sert düşüşün nedeni ne? 2021'in en düşük seviyesinde
Türkü Akbayram kiminle evli eşi Serdar Çınar kimdir?
Özlem Özdil evli mi eşi var mı? Özlem Özdil aslen nereli hayatı
Özlem Özdil kimdir kaç yaşında aslen nereli Özlem Özdil türküleri
Dolandırıcılık iftirası ardından FETÖ'de şimdi de Kürt ve Alevi kavgası
Çanakkale'de Bozcaada Belediye Meclisi karar aldı! İlçeye girişi yasaklandı
Bakan Süleyman Soylu'dan 'Thodex' açıklaması! 31 milyon lirasına el konuldu
Beyoğlu'nda silah sesleri! 'Kucağımda çocuk var' deyip silahını çekti
Yorumlar