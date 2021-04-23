Geçtiğimiz hafta 2 trilyon dolarlık işlem hacmini geçen kripto para piyasası güne keskin düşüşlerle başladı. En çok işlem gören ve en büyük hacme sahip Bitcoin, 2021 yılında ilk kez 50 bin doların altında işlem görürken; kripto paraların düşüşündeki en büyük etkenin ABD Başkanı Joe Biden'in sermaye kazancı vergilerini artırma planının dijital varlıklara yatırımı sınırlayacağı spekülasyonu olduğu belirtildi.

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2 trilyon dolarlık işlem hacmine ulaşan son dönemin ünlü yatırım aracı kripto paralar güne şok bir düşüşle başladı. İşlem hacminde yüzde 12’ye varan azalmayla birlikte en çok işlem gören ve en yüksek piyasa değerine sahip 10 para birimi ortalama yüzde 20 düşüş yaşadı. Daha sonra toparlanan piyasa yüzde 4 değer kazanırken günlük zarar yüzde 16 seviyelerinde seyretti.

En çok işlem gören ve en büyük piyasa değerine sahip Bitcoin, yaklaşık yüzde 11 değer kaybederek 48 bin 300 seviyelerinden işlem görürken; 2021 yılında ilk kez 50 bin doların altına indi. Bitcoin'e piyasa değeri ve işlem hacmi olarak en yakın seviyede işlem gören Ethereum da yüzde 12'lik rekor düşüşle 2 bin 180 dolar seviyelerinde işlem gördü.

Sebebi Joe Biden'in vergi planı Güne büyük düşüşle başlayan kripto para piyasasının bu denli düşmesinin nedeninin ise ABD Başkanı Joe Biden'in sermaye kazancı vergilerini artırma planının dijital varlıklara yatırımı sınırlayacağı spekülasyonu olduğu belirtildi. Biden'ın açıkladığı vergi planında sermaye kazançları üzerindeki vergileri neredeyse iki katına çıkarmak yer alırken; 1 milyon dolardan fazla kazananlar kişilerin yüzde 39,6 vergi ödemesi gibi maddelerin kripto para piyasalarını etkilediği bildirildi.

"Habere dayalı satış genellikle tersine döner"

New York'taki bir kripto ve blok zinciri yatırım şirketi olan BlockTower Capital'in portföy yöneticisi Avi Felman, "Batı fonları, Biden vergi planından sonra Bitcoin'i agresif bir şekilde satmaya başladı" derken, "Nihayetinde habere dayalı satış genellikle tersine döner" ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada kripto para birimlerine zarar veren vergi planı hakkında bireysel yatırımcılar kayıplardan şikayet ederken; analistler, perakende ve kurumsal yatırımcıların dijital para birimlerini meşru bir varlık sınıfı olarak kabul ettikleri bu dönemde düşüşlerin muhtemelen geçici olduğunu söyledi.

Melbourne merkezli Pepperstone Markets'in araştırma başkanı Chris Weston, vergi planına atıfta bulunarak, "Şu anda dünyada herkesin bahsettiği şey bu derken, "Sanırım bazı teknik satışlarınız olabilir. Ethereum, hareketin en önemli örneğidir. Bitcoin'den büyük ölçüde daha iyi performans göstermiştir" şeklinde konuştu.