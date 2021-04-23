SpaceX ve Tesla'nın CEO'su Elon Musk, geçtiğimiz aylarda iklim sorununa karşı bir yarışma başlatma kararını açıklamış, kazanana da 100 milyon dolarlık ödül vereceğini duyurmuştu. Musk, yarışmanın detaylarını paylaşırken, "Hem maliyet hem de ölçeklenebilirliğin ele alınması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

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Geçtiğimiz aylarda iklim krizine karşı bir yarışma başlatan Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, yarışmanın ayrıntılarını paylaştı.

22 Nisan günü başlayan ve dört yıl sürecek olan yarışma ile ilgili Musk, katılımcıların projelerinin büyük çapta karbonu temizleyebilecek 'milyar ton' ölçeğinde çözümler yaratabilecek sistemler önermeleri gerektiğini söyledi.

Küresel karbon salınımını düşürebilecek bir projenin ortaya çıkması amaçlanan yarışma ile ilgili Elon Musk, "Sadece bir tane gezegenimiz var. Yüzde 1'lik felaket riskini bile niye alalım? Bu çılgınlık" ifadelerini kullandı.

Konu ile ilgili bir YouTube yayınında açıklamalarda bulunan Musk, "Hem maliyet hem de ölçeklenebilirliğin ele alınması gerekiyor. Söz konusu proje yeterli karbona ulaşılabilecek mi ve bunu maddi olarak karşılayabilir miyiz? Bunlar önemli olan iki şey" şeklinde konuştu.

Küresel ısınma ile mücadele kapsamında karbonu en az 100 yıl tutacak bir plan sunulması gereken yarışmayı kazanan kişi 100 milyon dolar ödül alacak.

Paris İklim Anlaşması için önemli bir adım

Proje başarılı olursa Paris İklim Anlaşması'yla hedeflenen karbon salınımı seviyelerine gelinebilmesi için önemli bir adım atılmış olacak.

2016'da imzalanan Paris İklim Anlaşması'yla küresel sıcaklık artışının yüzyıl sonuna kadar 2 santigrat derecenin altında tutulması amaçlanıyor.

Bunun için dünya genelinde karbon salınımının 2030'a kadar yüzde 50 azaltılması, 2050 yılına kadar ise sıfıra indirilmesi hedefleniyordu.