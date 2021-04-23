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Yunanistan'a kaçmaya çalışan 8'i FETÖ mensubu 9 kişi yakalandı

Anadolu Ajansı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 8'i Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu 9 kişinin hudut birliklerince yakalandığını bildirdi.

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Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada; Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile mücadelenin hudutlarda da aralıksız devam ettiği belirtildi.

İpsala'dan yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 9 kişinin hudut birlikleri tarafından yakalandığı kaydedilen açıklamada, "İpsala İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edilen şahıslardan 8'inin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" bilgisi paylaşıldı.

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