İlk Sağlık Yöneticileri ile salgın sürecini değerlendirmek üzere bir araya gelen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantı sonrası açıklamalarda bulundu.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İl Sağlık Yöneticileri ile salgın sürecini değerlendirmek üzere bir araya geldi. Bakan Koca, toplantı sonrası sosyal medya platformu Twitter üzerinden açıklamada bulundu.

"Yoğun bakım yükü devam ediyor"

İstanbul'daki vaka sayılarında yüzde 20'lik düşüsün gözlendiğini kaydeden Bakan Koca, "İl Sağlık Yöneticilerimizle salgın sürecini değerlendirdik. İstanbul'da vaka sayılarında yaklaşık %20 düşüş oldu. Polikliniklerde ve yatan hasta sayısında da düşüş var. Ancak yoğun bakım yükü devam ediyor. Kısıtlamalara uyum hissedilmeye başlandı. Birlikte başaracağız." ifadesinde bulundu.