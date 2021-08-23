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Türkiye 23 Ağustos 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

Türkiye 23 Ağustos 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

TÜRKİYE'de son 24 saatte 282 bin 528 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 18 bin 857 kişinin testi pozitif çıktı, 232 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 89 milyon 651 bin 157'ye yükseldi.

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Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 23 Ağustos 2021 Pazartesi günü verilerine göre; Türkiye'de son 24 saatte 282 bin 528 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 18 bin 857 kişinin testi pozitif çıktı, 232 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 15 bin 833 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşarak, "Kayıplarımız can yakan seviyede. Bu gidişi durduracak olan da sevdiklerini koruyacak olan da biziz. Tedbirli ve aşı yaptırmış olmak yeterli" değerlendirmesinde bulundu.

Önceki gün yayınlanan veriler:

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