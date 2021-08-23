İstanbul'da son üç günde 1251 düzensiz göçmen yakalandı

İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, son üç günde 506'sı Afgan toplamda bin 251 kaçak göçmenin yakalandığını açıkladı.

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İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, kentte son 3 günde bin 251 düzensiz göçmenin yakalanarak sınır dışı işlemleri için Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine teslim edildiğini bildirdi.

Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "1 Ocak 2021'den itibaren İstanbul'da 40 bin 286; son 3 günde ise 506'sı Afgan, 745'i diğer uyruklulardan olmak üzere toplam 1251 düzensiz göçmen yakalanarak sınır dışı işlemlerinin yapılması için Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine teslim edildi" ifadelerini kullandı.