Türk Tabipleri Birliği'nin koronavirüs iddiası şaşırttı duyumlar alıyoruz

Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı 18'den fazla mı? Türk Tabipleri Birliği Başkanı Sinan Adıyaman, belgeler yerine duyumlara dayanarak çok tartışılacak bir iddiada bulundu.

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Koronavirüsle ilgili kamuoyunu paniğe sevk edecek bir açıklama Türk Tabipleri Birliği'nden geldi. Sağlık Bakanlığı Türkiye'de koronavirüs vaka sayısını 18 olarak açıkladı ama bu verileri Türk Tabipler Birliği inandırıcı bulmadı.

Türk Tabipleri Birliği Başkanı Sinan Adıyaman, koronavirüs salgını hakkında bir basın açıklaması yaptı. Adıyaman'ın iddiasını delillendirecek somut olayları göstermek yerine duyumlara dayanması tartışma konusu oldu.

"18 kişiden çok daha fazla olduğuna dair duyum alıyoruz"

Adıyaman açıklamada, "Hasta sayısının bize belirtilen 18 kişiden çok daha fazla olduğuna dair duyum alıyoruz. Sağlık Bakanlığına sesleniyoruz. Krizi beraber yönetelim. Halkın gözü kulağı bizde, bulguları tabi alıyoruz ama bu kriz merkezi yönetilemez. Koordinasyonlu yürütmemiz gerekli." dedi.

TTB Başkanı Adıyaman ayrıca, Sağlık Bakanlığının aldığı tedbirler hakkında sağlık çalışanlarının yeterli bilgiye sahip olmadığını da söyledi.

Umreye gidişlere izin verilmemeliydi

Umreden gelen yurttaşların koronavirüs önlemleri çerçevesinde öğrenci yurtlarında karantina altına alınmasını değerlendiren TTB Merkez Konsey Başkanı Sinan Adıyaman, Umreye gidişlere baştan izin verilmemesi gerektiğini söyledi.

Test sayısı artırılmalı

Koronavirüs için yapılan test sayılarının artırılması gerektiğini belirten Aoıyaman, sözlerine şöyle devam etti:

"Günlük yapılan test sayısı ile pozitif çıkan test sayısı ile negetif çıkan test sayısı açıklanmalı.

Gerekirse tüm işyerleri kapatılmalı

İbadet bir süreliğine toplumsal olmaktan çıkarılıp bireysel olmalıdır. Virüsün yayılşmasını engellemek için gerekirse ulaşım, eczane, bakkallar dışında tüm işyerleri geçici olarak kapatılmalıdır.