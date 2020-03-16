Ali Babacan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı İngilizlere şikayet etti!

AK Parti'den ayrılıp parti kuran Ali Babacan İngiliz medyası tarafından parlatılmaya başlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı İngilizlere şikayet eden Babacan Erdoğan'ın Türkiye'yi ada devleti gibi yönettiğini söyledi.

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AK Parti'den istifa eden Ali Babacan, geçtiğimiz günlerde Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi'ni resmen kurdu. Babacan, Ankara'da Bilkent Otel ve Konferans Merkezi'nde düzenlenen tanıtım etkinliğinde, partisinin çeşitli alanlarda izleyeceği politikaları anlattı.İngiltere merkezli Financial Times gazetesi, Ali Babacan'a sayfalarında yer ayırmaya başladı.

Küçük bir insan çevresi tarafından...

Babacan, İngiliz medyasına verdiği röportajda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kötüledi.Türkiye'nin ada devleti gibi yönetildiğini ifade eden Ali Babacan, "Türkiye, küçük bir insan çevresi tarafından idare ediliyor." dedi.

Türkiye'nin kötü yönetildiğini iddia etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ismini vermekten kaçınan Babacan, ülkenin yaşadığı sorunların en tepeden başladığını söyledi ve "Karar verme süreci merkezileştirildi." diye konuştu.Türkiye'nin kötü yönetildiğini iddia eden DEVA Partisi Genel Başkanı, "Türkiye büyük bir ülke. Bir merkezden yönetilebilecek bir 'ada devleti' değil." ifadelerini kullandı.Ali Babacan, DEVA Partisi'nin toplumun oldukça geniş bir kesimine hitap etmeyi amaçlayan bir parti olacağını sözlerine ekledi.