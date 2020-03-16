HABER /  GÜNCEL
ADV Evinizi Taçlandıracak Yenilik Fırsatı!

Ali Babacan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı İngilizlere şikayet etti!

AK Parti'den ayrılıp parti kuran Ali Babacan İngiliz medyası tarafından parlatılmaya başlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı İngilizlere şikayet eden Babacan Erdoğan'ın Türkiye'yi ada devleti gibi yönettiğini söyledi.

Abone ol

AK Parti'den istifa eden Ali Babacan, geçtiğimiz günlerde Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi'ni resmen kurdu. Babacan, Ankara'da Bilkent Otel ve Konferans Merkezi'nde düzenlenen tanıtım etkinliğinde, partisinin çeşitli alanlarda izleyeceği politikaları anlattı.İngiltere merkezli Financial Times gazetesi, Ali Babacan'a sayfalarında yer ayırmaya başladı.

Küçük bir insan çevresi tarafından...

Babacan, İngiliz medyasına verdiği röportajda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kötüledi.Türkiye'nin ada devleti gibi yönetildiğini ifade eden Ali Babacan, "Türkiye, küçük bir insan çevresi tarafından idare ediliyor." dedi.

Türkiye'nin kötü yönetildiğini iddia etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ismini vermekten kaçınan Babacan, ülkenin yaşadığı sorunların en tepeden başladığını söyledi ve "Karar verme süreci merkezileştirildi." diye konuştu.Türkiye'nin kötü yönetildiğini iddia eden DEVA Partisi Genel Başkanı, "Türkiye büyük bir ülke. Bir merkezden yönetilebilecek bir 'ada devleti' değil." ifadelerini kullandı.Ali Babacan, DEVA Partisi'nin toplumun oldukça geniş bir kesimine hitap etmeyi amaçlayan bir parti olacağını sözlerine ekledi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Türkiye'de koronavirüs sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son durumu açıkladı Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Yargıda Corona virüs önlemleri Abdulhamit Gül açıkladı
Avustralyalı ve İngiliz bilim insanları corona virüsün ilacını buldu
İstanbul Valiliği'nden koronavirüs kararı! 3 öğrenci yurdu boşaltıltı
Ehliyet sınavı koronavirüs sebebiyle ertelendi! Milli Eğitim Bakanlığı açıkladı
Berlin Büyükelçisi duyurdu! Almanya'dan birkaç bin Türk yarın Türkiye'ye gönderilecek
Koronavirüs Türkiye genelgesi doğru mu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı
ÖNCEKİ HABERLER
Açıklise 2. dönem sınavı iptal mı 2020 MEB sınav takvimi
Cemal Can Canseven Survivor 'dan ayrılıyor mu?
Fenerbahçe'de Sadık Çiftpınar sevinci
Donk'tan koronavirüs uyarısı
Ömer Çelik koronavirüsle mücadelede en büyük düşmanlığı açıkladı
Akbank emekli promosyon ödemeleri kaç para 2020
Yorumlar