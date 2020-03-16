İstanbul Valiliği'nden koronavirüs kararı! 3 öğrenci yurdu boşaltıltı

İSTANBUL Valiliği koronavirüsle ilgili alınan son dakika kararını duyurdu. Buna göre Avrupa'dan dönen Türk vatandaşları öğrenci yurtlarında 14 gün karantinada kalacak. Bu yurtların hangileri olduğu da açıklandı.

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İstanbul Valiliği, Almanya, İspanya, Fransa, Avusturya, Norveç, Danimarka, İsveç, Belçika ve Hollanda'dan dönen Türk vatandaşlarının karantinaya alınacağını duyurdu. Avrupa'dan dönenler, İstanbul'da boşaltılan 3 öğrenci yurduna yerleştirilecek. Bu kişiler 14 gün boyunca yurtlarda karantinada kalacaklar.

Valiliğin açıklamasına göre İstanbul'da 14 karantinada tutulacak olanlar için şu yurtlar boşaltıldı:

-KYK Kanuni Sultan Süleyman Erkek Öğrenci Yurdu,

-KYK Fatih Sultan Mehmet Karma Öğrenci Yurdu

-KYK Florya Beşyol Kız Öğrenci Yurdu

Valiliğin açıklamasında bu yurtlardaki öğrencilerin geçici olarak diğer KYK yurtlarına yerleştirildiği bildirildi.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları üzerine Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay Başkanlığında, 15 Mart 2020 tarihinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Ulaştırma ve Altyapı Başkanı Mehmet Cahit Turhan'ın katılımlarıyla yapılan toplantıda Koronavirüs tedbirleri kapsamında; Almanya, İspanya, Fransa, Avusturya, Norveç, Danimarka, İsveç, Belçika ve Hollanda'ya "geçici olarak kısa süreliğine giden veya bu ülkelerde öğrenci olarak bulunan ve ülkemize dönmek isteyen" vatandaşlarımızdan 16 Mart Pazartesi günü (bugün) saat 17.00'ye kadar bulundukları ülkelerdeki Türk diplomatik temsilciliklerine başvuran vatandaşlarımızın Türkiye'ye dönüşleri 17 Mart Salı günü saat 24.00'e kadar sağlanacaktır. Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun tedbirleri doğrultusunda Valiliğimiz koordinasyonunda İstanbul'a gelecek vatandaşlarımız 14 gün süreyle karantina/gözetim altına alınacaklardır"