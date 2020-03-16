HABER /  YEREL
ADV Evinizi Taçlandıracak Yenilik Fırsatı!

Antalya'da denize atacağını söylediği tabancayla intihar etti

ANTALYA'da 22 yaşındaki Arda Çınar Ö. eline geçirdiği ruhsatsız silahla odasında intihar etti. Yakınları gözyaşlarını tutamadı.

Abone ol

Antalya'da 22 yaşındaki Arda Çınar Ö., evinde tabancayla kendisine sıkarak intihar etti. 

Olay, dün saat 20.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi'nde meydana geldi. Akşam saatlerinde eve gelen Arda Çınar Ö. odasına geçti. Annesi bir süre sonra oğlunun odasından silah sesi gelmesi üzerine, odaya koştu. Oğlunu odada kan içerisinde yerde yatar şekilde gören anne, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, başına tabancayla ateş eden Arda Çınar Ö.'nün yaşamını yitirdiğini belirledi.

Annesinin silahı görmesi üzerine 'Denize atacağım' demiş

Olay yerine gelen polis ekipleri evde ve Arda Çınar Ö.'nün aracında incelemede bulundu. Polisin çalışmalarının devam ettiği sırada gencin ailesi ve yakınları gözyaşlarına boğuldu. Çalışmaların ardından Arda Çınar Ö.'nün cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Arda Çınar Ö.'nün ruhsatsız tabancayı iki gün önce alıp eve getirdiği, annesinin görmesi üzerine ise 'denize atacağım' dediği iddia edildi.

SON DAKİKA HABERLERİ
Ehliyet sınavı koronavirüs sebebiyle ertelendi! Milli Eğitim Bakanlığı açıkladı
Berlin Büyükelçisi duyurdu! Almanya'dan birkaç bin Türk yarın Türkiye'ye gönderilecek
Koronavirüs Türkiye genelgesi doğru mu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı
Partiler anlaşırsa koronavirüs nedeniyle Meclis de toplanmayacak
Yaz gelince koronavirüs biter mi? Türk profesörden kritik açıklamalar
FED faizleri neredeyse sıfırladı! Dolar 6.36 seviyesine fırladı
ÖNCEKİ HABERLER
CHP İzmir Milletvekili Kılıç'tan 'koronavirüs' teklifi: KDV oranı yüzde 1'e düşürülsün
Akbank emekli promosyon ödemeleri kaç para 2020
Sakarya merkezli 3 ilde ‘ByLock’ operasyonu: 1 tutuklama
Garanti BBVA promosyon ödemeleri 2020 emekli maaş fırsatları
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan koronavirüs açıklaması!
İzzet Yıldızhan eşleri kaç kere evlendi ilk eşi kimdir?
Yorumlar