Akbank emekli promosyon ödemeleri kaç para 2020

Yaklaşık 13 milyon emeklinin promosyon ödemeleri başlıyor. Bankalar ayrıca emeklilere promosyon ödemelerinin yanı sıra farklı avantajlarda sağlıyor. Peki Akbank ne kadar promosyon ödemesi yapacak, Denizbank promosyon ödemeleri ne zaman?

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2017 yılında emeklilere ilk defa 3 yıllık süre için promosyon ödenmesi sağlanmıştı. O dönemde 12 milyon emekliye 4,6 milyar liralık promosyon ödemesi yapıldı. Üç yıllık sürenin bitmesiyle 2020-2023 dönemi için yeni bir sözleşme çalışmaları tamamlandı. Peki Akbank emekli promosyon ödemesi ne kadar olacak?

3 yıl boyunca kendi müşterisi yapmak için nakit ödeme, harcama söz verme karşılığında ilave ödeme, ücretsiz EFT, uygun faiz oranlarıyla kredi imkanı ve kredi kartı aidatı alınmaması gibi avantajlar sunuyor. Emeklilere 500 ila 2 bin 750 liraya varan nakit ya da ek promosyon ödeme avantajı sağlanıyor.

Akbank

Akbank, 31 Mart'a kadar SGK emekli maaşını bankaya taşıyan müşterilere 750 liraya varan promosyonla birlikte 250 liraya varan ek promosyon sunuyor. Bu kampanyada ilave olarak yıl sonuna kadar 350 liraya varan chip para da kazanılabiliyor.Aylık net geliri 1500 liraya kadar emeklilere 500 lira promosyon ve 200 lira ek promosyon, 1500-2 bin 500 lira arasında olanlara 625 lira promosyon ve 225 lira ek promosyon, 2 bin 500 lira ve üzerinde olanlara ise 750 lira promosyon ve 250 lira ek promosyon ödeniyor.İlave 350 liraya varan chip para kazanma fırsatı ise 2 aşamada sunuluyor. Kampanya kapsamında SGK emekli maaşını Akbank'a taşıyarak 2-31 Mart 2020'de ilk kez Axess sahibi olup bu kartla ya da Neo kart ile her ay 500 lira ve üzeri harcama yapan emekliler, ayda en fazla 25 lira, toplamda ise yıl sonuna kadar 250 liraya varan chip-para kazanma fırsatından faydalanabilecek.

Emekliler ayrıca Axess ile verecekleri bir yeni otomatik fatura ödeme talimatı için 15 lira, 3 yeni fatura talimatı için 50 lira, 6 ve daha fazla yeni fatura talimatı için 100 lira chip-para kazanarak toplamda 350 liraya varan chip para kazanabilecek.