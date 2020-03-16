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Ehliyet sınavı koronavirüs sebebiyle ertelendi! Milli Eğitim Bakanlığı açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan koronavirüsle ilgili bir son dakika haberi geldi. MEB, sürücü kursu sınavlarının Mart sonuna kadar ertelendiğini açıkladı.

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Tüm dünyayı kasıp kavuran koronavirüse karşı önlemler artırılıyor. Türkiye'de de vaka sayısının 18'e yükselmesi sonrası önleyici tedbirler alınıyor.

Merak konusuydu

Okulların tatil edilmesinden sonra ehliyet alacakların gireceği direksiyon sınavının iptal edilip edilmeyeceği de merak ediliyordu. MEB’den son dakika açıklaması geldi. 

MEB açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığı, sürücü kursu sınavlarının Mart sonuna kadar ertelendiğini duyurdu.

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