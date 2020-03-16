Ehliyet sınavı koronavirüs sebebiyle ertelendi! Milli Eğitim Bakanlığı açıkladı
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan koronavirüsle ilgili bir son dakika haberi geldi. MEB, sürücü kursu sınavlarının Mart sonuna kadar ertelendiğini açıkladı.Abone ol
Tüm dünyayı kasıp kavuran koronavirüse karşı önlemler artırılıyor. Türkiye'de de vaka sayısının 18'e yükselmesi sonrası önleyici tedbirler alınıyor.
Merak konusuydu
Okulların tatil edilmesinden sonra ehliyet alacakların gireceği direksiyon sınavının iptal edilip edilmeyeceği de merak ediliyordu. MEB’den son dakika açıklaması geldi.
MEB açıkladı
Milli Eğitim Bakanlığı, sürücü kursu sınavlarının Mart sonuna kadar ertelendiğini duyurdu.
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Türkiye'de koronavirüs sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son durumu açıkladı