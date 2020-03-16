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Berlin Büyükelçisi duyurdu! Almanya'dan birkaç bin Türk yarın Türkiye'ye gönderilecek

Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın katıldığı bir canlı yayın programında, tüm dünya için tehlike arz eden koronavirüs için alınan önlemler kapsamında uçuş yasağı getirilen Almanya'dan, yarın, birkaç bin Türk'ün Türkiye'ye gönderileceğini duyurdu.

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Türkiye, ülkemizde de koronavirüs vakalarının tespit edilmesinin ardından çok hızlı bir şekilde önlemleri devreye soktu. O nedenle Türkiye'de dolaşımı yüksek diğer dünya ülkelerine kıyasla vaka sayısı düşük bir düzeyde kaldı. Ayrıca şuana kadar henüz ölümlü vaka olmadı. Bununla birlikte hükümet her geçen gün alınan önlemleri artırıyor.

Almanya'dan birkaç bin Türkiye'ye gönderilecek

NTV'de konuşan Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın, Almanya'daki Türklerin duruma ilişkin olarak, ''Birkaç bin Türk yarın uçaklarla Türkiye'ye gönderilecek'' dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan Almanya, Fransa, İspanya, Norveç, Danimarka, Belçika, Avusturya, İsveç ve Hollanda'dan 14 Mart saat 8 itibariyle seyahatlerin durdurulduğunu açıklamıştı.

17 Mart'a kadar süre verilmişti

Daha sonra uçuş kısıtlaması getirilen ülkelerdeki Türk vatandaşlarının ülkeye dönüşü için 17 Mart'a kadar süre verilmişti. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ise öğrenci ve turistlerin dönüş uçuş müsaadelerini 15 Mart'a çekmişti.

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