Papa korona karantinasındaki Roma caddelerinde gezindi boş meydanı kutsadı
Hristiyan dünyasının ruhani lideri Papa Francis, Vatikan’dan ayrılarak koronavirüs salgını sebebiyle boş olan Roma sokaklarında gezindi. Papa St Peter's Meydanı'ndaki geleneksel kutsama ayinini gerçekleştirdi. Boş meydanı kutsayan Papa, sıra dışı görüntüler oluşturdu.
ÇİN'de başlayarak neredeyse dünya üzerinde sıçramadığı ülke kalmayan ve son rakamlara göre 6000 binin üzerinde insanın ölmesine neden olan koronavirüs salgının en çok vurduğu ülkelerden biri hiç şüphesiz İtalya oldu. İtalyan Sağlık Bakanlığı, en son ölü sayısını 1809, vaka sayısını ise 24 bin 747 olarak açıkladı. Öte yandan İtalya'nın Roma kentinde ilginç görüntüler oluştu. Hristiyan dünyasının en kutsal kabul ettiği yerlerden St Peter's Meydanı, kentin karantinaya alınması nedeniyle boş kaldı. Papa yasak olmasına rağmen boş caddelerde gezindi.
Papa, koronavirüs nedeniyle herkesin evine kapandığı İtalya'da, St Peter's Meydanı'ndaki geleneksel kutsama ayinini gerçekleştirdi.
Boş meydanı kutsayan Papa, sıra dışı görüntüler oluşturdu.
Ayinler internetten yayınlanacak
Öte yandan Vatikan, İtalya’da koranüvirüs salgınının yayılması üzerine paskalya kutsal haftası seremonilerinin, halkın katılımı olmadan gerçekleşeceğini duyurdu.