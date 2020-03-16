Papa korona karantinasındaki Roma caddelerinde gezindi boş meydanı kutsadı

ÇİN'de başlayarak neredeyse dünya üzerinde sıçramadığı ülke kalmayan ve son rakamlara göre 6000 binin üzerinde insanın ölmesine neden olan koronavirüs salgının en çok vurduğu ülkelerden biri hiç şüphesiz İtalya oldu. İtalyan Sağlık Bakanlığı, en son ölü sayısını 1809, vaka sayısını ise 24 bin 747 olarak açıkladı. Öte yandan İtalya'nın Roma kentinde ilginç görüntüler oluştu. Hristiyan dünyasının en kutsal kabul ettiği yerlerden St Peter's Meydanı, kentin karantinaya alınması nedeniyle boş kaldı. Papa yasak olmasına rağmen boş caddelerde gezindi.