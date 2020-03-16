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Donk'tan koronavirüs uyarısı

Galatasaraylı futbolcu Ryan Donk, dünyada etkisini gösteren korona virüs konusunda uyarı yaptı. Donk, takipçilerine, "Bizim sahada olduğumuza bakmayın" diye seslendi.

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Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Donk, korona virüse karşı uyarılarda bulundu.

Sosyal medya hesabından bir mesaj paylaşan 33 yaşındaki futbolcu, "Dünyanın her yerine ulaşan bu virüse karşı sorumluluk hepimizin. Önleyebilmek için hep birlikte hareket etmeli, yetkilileri dinlemeliyiz. Ellerimizi sık sık yıkamalı ve kalabalıklardan uzak kalmalıyız. Gerekmedikçe evden çıkmamalıyız. Bizim sahada olduğumuza bakmayın, herkese sağlıklı ve güvenli günler diliyorum" ifadelerini kullandı.

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