Avustralyalı ve İngiliz bilim insanları corona virüsün ilacını buldu

Avustralyalı bilim insanları hali hazırda var olan iki ilacın yeni tip corona virüsün (Covid-19) neden olduğu semptomları tedavi edebileceğini açıkladı. Son olarak İngiltere’den bir grup bilim insanı corona virüse karşı bir aşı geliştirmenin eşiğinde olduklarını duyurdu.

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Yeni tip corona virüs (Covid-19) Türkiye’de dahil olmak üzere şu ana kadar 125’in üzerinde görüldü. Dünya genelinde virüs kaynaklı can kaybı 6500’ü, vaka sayısı 170 bini geçti. Washington, Paris, Roma, Barselona ve diğer birçok küresel finans ve turizm başkentlerinde virüs nedeniyle olağanüstü önlemler alınmaya başladı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) daha önce corona virüse etki edebilecek bir ilaç ya da aşının geliştirilmesinin 18 ayı bulabileceğini açıklamasına rağmen Avustralyalı doktorlardan yeni bir iddia geldi.

İki ilaç tedavide kullanılabiliyor

Daily Mail'in haberine göre, Queensland Üniversitesi Klinik Araştırmalar Merkezi’nde salgın hastalıklar konusunda uzmanlaşmış bir ekip, iki ilacın corona virüs tedavisinde kullanılabileceğini açıkladı.





Biri HIV'i bastırmak için diğeri sıtma ilacı

Birincisi AİDS'e neden olan HIV'i bastırmak için kullanılan bir ilaç, diğeri ise sivrisinek kaynaklı hastalıklara karşı artan genetik direnç nedeniyle büyük ölçüde unutulmuş olan klorokin, yani sıtma ilacı. Araştırmanın başında bulunan Profesör David Paterson, corona virüs ile enfekte olan bazı hastaların Mart ayının sonuna kadar her iki ilacın klinik çalışmasına da kaydolacağını belirtti, ilaçları ölümcül solunum yolu enfeksiyonu için olası bir tedavi yöntemi olarak değerlendirmenin yanlış olmayacağını söyledi.

İki ilaç virüsü ortadan kaldırdı

Paterson, Avustralya’daki ilk corona virüs taşıyıcılarına bu iki ilacın bileşimini verdiğini ve virüsün ortadan kalktığını öne sürdü. Profesör, bu ilaçların 'potansiyel olarak etkili bir tedavi' olduğunu ve acilen büyük ölçekli klinik deneylerin yapılması gerektiğini vurguladı.





Tedbiri elden bırakmıyor

Ancak, HIV ve sıtma ilaçlarının Covid-19 taşıyan bazı hastalarda tedaviyi sağladığı kanıtlanmış olsa da, Profesör Paterson testlerin kontrollü veya ölçülü bir şekilde yapılmadığını söyledi.

''Tedaviye çok olumlu yanıt verdi”

Paterson, “Avustralya'da sahip olduğumuz ilk Çinli hasta dalgasına HIV ilacı verdiğimide hepsi tedaviye çok olumlu yanıt verdi” dedi.





İngilizler de aşı geliştirdi

Son olarak İngiltere’den bir grup bilim insanı corona virüse karşı bir aşı geliştirmenin eşiğinde olduklarını duyurdu. İngiliz Daily Express gazetesine konuşan araştırmacılar üretilen aşının fareler üzerinde başarıyla test edildiğini aktardı.

Aşı farelerde başarılı oldu

Araştırma ekibinin lideri doktor Robin Shattock, Haziran itibariyle insanlar üzerinde aşının test edileceğini söyledi. Ekip üyesi, “Fareye aşıyı yaptıktan bir ay sonra sonuçlar geldi. Aşının iyi çalıştığını söyleyebilirim” dedi. Her şeyin yolunda gitmesi halinde aşının bir yıl içerisinde hazır olacağı belirtildi.