Cemal Can Canseven Survivor 'dan ayrılıyor mu?

Survivor 2020 TV 8 ekranlarında tüm hızıyla devam ederken sosyal medyada dolaşan bir iddia günün konusu oldu. Survivor Gönüllüler kadrosunda yer alan Cemal Can Canseven'in ailesini çok özlediği için ve ada şartlarına daha fazla dayanamadığı için Survivor'dan ayrılacağı iddia edildi. Peki Cemal Can Canseven kimdir?

Survivor Gönüllüler takımında yer alan Cemal Can Canseven son günlerde en çok konuşulan isimlerde. Cemal Can Canseven, performans tablosunda 24 puanla 9. sırada yer alıyor. Gönüllüler takımının iddialı isimleri arasında yer alan Cemal Can Canseven, Danla Bilic ile çektiği Youtube videoları ile adından söz ettirmişti.

Cemal Can Canseven hakkında ortaya atılan iddiaise çok konuşuldu. İddiaya göre ada şartlarına daha fazla dayanamayan Cemal Can Canseven Survivor'dan ayrılacak. Henüz bu iddia hakkında net bir açıklama yok.

CEMAL CAN CANSEVEN KİMDİR?

Annesi Rize'li, babası Selanik göçmeni olan Cemal Can 24 yaşında, İzmir doğumlu. Kendisinden 9 yaş büyük, "küçük annem" dediği bir ablası var.

Liseye kadar olan eğitimini İzmir'de tamamlayan Cemal Can, Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişim bölümünü okumaya başlayınca bu vesileyle İstanbul'a yerleşti ve arkadaşının bir tavsiyesi üzerine okulunu dondurup İstanbul DJ Academy'de DJ’lik eğitimi almaya başladı.