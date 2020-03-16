Yargıda Corona virüs önlemleri Abdulhamit Gül açıkladı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, koronavirüs tedbirleri kapsamında 60 yaş üstü hakim ve savcıların idari izinli sayılacağını bildirdi.

Abone ol

Yeni tip corona virüs (Covid-19) Türkiye’de dahil olmak üzere şu ana kadar 125’in üzerinde görüldü. Dünya genelinde virüs kaynaklı can kaybı 6500’ü, vaka sayısı 170 bini geçerken Adalet Bakanı Abdullah Gül, ölümcül virüse karşı alınan önlemlerle ilgili açıklamalarda bulundu.

''60 yaş üstü hakim ve savcılar da izinli sayılacak''

Abdulhamit Gül yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; ''Ertelenen duruşmalar UYAP üzerinden duyurulacak. 60 yaş üstü hakim ve savcılar da izinli sayılacak. Avukatlar acil durumlarda cezaevilerinde kapalı görüşler yapabilecek.

''Cezaevilerine virüse rastlanmadı''

Ceza infaz kurumlarında şu ana kadar korona virüse rastlanmamıştır. Cezaevlerindeki hükümlü ve tutukluların sağlığı devlete emanettir. Bu konuda büyük titizlik gösterilmesi hepimizin ortak beklentisidir.

''Mahkumların telefonla görüşme süreleri artırılacak''

(Cezaevlerinde ertelenen açık görüş ve ziyaretler) Bu görüş hakları saklıdır ve risk ortadan kalktıktan sonra kullanamadıkları tüm haklar kullanılacaktır. Sosyal medyada dolaşan belgeyle ilgili soruşturma başlatıldı. Mahkumların telefonla görüşme süreleri artırılacak.

''Nöbetçi noterlik uygulaması yeni bir duyuruya kadar ertelendi''

Denetimli serbestlik kapsamında hükümlülerin toplu olarak yaptıkları tüm faaliyet ve çalışmalar sona erdirilmiştir. Nöbetçi noterlik uygulaması yeni bir duyuruya kadar ertelendi.''