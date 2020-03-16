Türkiye'de giderek artan koronavirüse karşı tedbirler ard arda gelmeye başladı. Okullar, kreşler, üniversiteler bir bir kapatınırken insanların yoğun olduğu yerlere de kısıtlama getirildi. Peki hamile çalışanlar kaç gün izinli sayılacak, hamilelere idari izinli mi olacak?

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TÜRKİYE'deki koronavirüs sayısını Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı son dakika açıklama ile duyurdu. Geçen hafta ilk vakanın görülmesinin ardından yeni haftaya çift haneli bir sayıyla girdik. Koronovirüs için hamilelere de izin geldi. İşte Koronavirüsle ilgili son durum.

Türkiye'de koronavirüs vakası ilk olarak geçen hafta ortaya çıkmıştı. Bu haftaya ise artan sayılarla girdik. Ankara'da yurt dışından gelen hacı adaylarının 5'inde koronavirüs tespit edilirken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son rakamı açıkladı. 12'si yeni olmak üzere Türkiye'deki koronovirüs vaka sayısı 18'e çıktı.

Hamileler, yasal süt izni kullananlar, engelliler, 60 yaş üstündekiler 16 mart itibariyle 12 gün idari izinli olacak.

Bakan Koca'nın verdiği bilgiye göre hastalardan 2'si ilk vakanın çevresinden. Koronovirüs tanısı konan yeni vakalardan 7'sinin Avrupa ülkelerinden, 3'ünün ise Amerika'dan geldiği açıklandı. Durumun üzücü olduğunu belirten Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Tespit edilmiş her vaka, her izolasyon hepimiz için emniyettir" dedi.

Dünyada ölü sayısı kaç oldu?

Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı 6 bin 513’e, virüs bulaşmış hasta sayısı ise 169 bin 387’ye yükseldi. 77 bin 257 kişi ise tedavi sonucu iyileşti. Bu sayılara göre son 24 saatte, virüs nedeniyle 680 kişi hayatını kaybetti, vaka sayısı da 12 bin 991 arttı.

İtalya : Çin dışında en çok ölümün olduğu İtalya'da hayatını kaybeden kişi sayısı 1809’a yükselirken; vaka sayısı da 24 bin 747’ye çıktı.

İran : Ölenlerin sayısının 724’e ulaştı, virüs teşhisi konulan kişi sayısı 13 bin 938’e çıktı.

ABD : 3 bin 774 vakanın bulunduğu ABD’de, hayatını kaybedenlerin sayısı 69 olarak açıklandı. Son 24 saatte ABD’de 12 kişi daha yaşamını yitirirken; vaka sayısı ise 823 arttı.

Almanya : Vaka sayısı bugün 5 bin 813’e yükselirken; 13 kişi hayatını kaybetti. Fransa : 5 bin 437 kişide virüs tespit edildi, 127 kişi öldü.

İspanya : 7 bin 844 kişide virüs tespit edildi; 292 kişi öldü.

İngiltere : Ölenlerin sayısı 35’e yükseldi, vaka sayısı 1391’e ulaştı.