Trump'tan ürküten açıklama! Haftaya İran savaşı çok daha fena olacak

ABD İran savaşında önümüzdeki hafta daha büyük saldırılara hazırlanıyor. ABD Başkanı Donald Trump'tan gelen son dakika açıklama bu yönde oldu. Trump, "Önümüzdeki hafta İran'ı çok sert vuracağız." dedi. ABD ve İsrail'in İran savaşı dünyaya ekonomik sarsıntı yaşatıyor. Hürmüz Boğazı kilitlendiğinden bir çok dev firma mücbir sebep ilan ederken, Trump'ın ateşi daha da körüklemesi endişeleri artırdı.

İRAN savaşında önümüzdeki hafta yeni bir safhaya geçilecek. ABD Başkanı Donald Trump son dakika açıklaması ile bizzat duyurdu. Trump şöyle dedi:

- Önümüzdeki hafta İran'ı çok sert vuracağız. Ne olacağını göreceğiz, umarım her şey çok iyi gider.

Trump İran'ın kayıp lideri Mücteba Hamaney için de konuştu ve "Yaralanmış ama muhtemelen bir şekilde hayatta, biliyorsunuz." dedi.

İRAN SAVAŞI DÜNYAYI SARSIYOR
ABD Başkanı Trump'ın İran savaşını daha da alevlendireceğini açıklaması Hürmüz Boğazı kesintisi sebebiyle dünya piyasalarını etkiliyor. Katar'ın en büyük gaz şirketi mücbir sebeple üretimi durdururken, Hint gaz devi de ara verdi.

DELİ PİSLİKLER
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da İran'ı tehdit etti ve şöyle yazdı:

-Eşi benzeri görülmemiş bir silah gücümüz, sınırsız mühimmatımız ve bolca zamanımız var.
-Bugün bu deli pisliklerin başına neler geleceğini izleyin."

İran'ın "47 yıldır tüm dünyada öldürdüğü masum insanlara" karşılık şimdi kendisinin onları öldürdüğünü iddia eden Trump, bundan "büyük onur" duyduğunu belirtti.

İran'dan Mücteba Hamaney'in sağlık durumu açıklaması Hürmüz Boğazı dünya ekonomisini sarsıyor dev şirketler mücbir sebep ilan ediyor İran'dan ateşlenerek Türk hava sahasına giren balistik mühimmat etkisiz hale getirildi İsrail ordusu tehdit etmişti! Tahran'da Kudüs Günü Yürüyüşü'nde patlama Netanyahu'dan skandal sözler! Hem Sünni hem de Şii İslam dünyaya tehdittir
