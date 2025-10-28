Trump'tan Putin'e mesaj: Füze test etmek yerine savaşı bitirmelisin

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'nın yeni füze testine dair Rus lider Vladimir Putin'e seslendi. Trump, Putin'in "Füze testi yapmak yerine Ukranya'daki savaşı bitirmesi gerektiğini" söyledi. ABD'nin yaptırım getirdiği Rus petrol devi Lukoil de uluslararası varlıklarını satmayı gündemine aldı.

Asya turuna çıkan Amerikan Başkanı, başkanlık uçağı Airforce One'da gazetecilerin sorularını yanıtladı. Trump'a Putin'in geçen hafta duyurduğu, menzili 14 bin kilometreyi aşan Rusya'nın yeni geliştirdiği füze soruldu. Amerikan Başkanı da daha önce Rusya kıyılarına konuşlandırdığı nükleer denizaltını hatırlattı ve gözdağı verdi.

Trump, "Rusya, dünyadaki en büyük nükleer denizaltına sahip olduğumuzu biliyor. Bunun tam da Rusya'nın kıyılarında bulunduğunu da biliyor. Dolayısıyla 14 bin kilometre gitmemize gerek yok. Biz de sürekli füze testi yapıyoruz." dedi.

Trump'ın "iki ülke de birbiriyle oyun oynamıyor" diye sürdürüğü sözlerine Rusya'dan yanıt gecikmedi. Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Rusya’nın kendi ulusal çıkarlarına göre hareket ettiğini belirtti. Füze testinin de Beyaz Saray ile ilişkilerde gerginlik yaratması için bir neden görmediklerini de söyledi.

LUKOİL ULUSLARARASI VARLIKLARINI SATIYOR

Trump yönetimi, Rusya'nın en büyük iki petrol şirketi Lukoil ve Rosneft'e de yaptırım uygulamıştı.

Lukoil ise Batı yaptırımları nedeniyle uluslararası varlıklarını satmayı planladığını açıkladı. Avrupa ve Ortadoğu'da rafineleri bulunan Lukoil, Orta Asya, Afrika ve Latin Amerika'da da projeler yürütüyor.