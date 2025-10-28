BIST 10.866
4 ili işaret etti: 'Kanser gibi büyüyor' Osman Bektaş'tan ürküten açıklama!

Balıkesir Sındırgı'da dün akşam saatlerinde 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaşanan deprem Balıkesir ve çevre illerde büyük paniğe neden olurken uzman isimlerden de peş peşe açıklamalar geldi. Prof. Dr. Osman Bektaş sosyal medyada yaptığı açıklamada Uşak Deprem Kümesine işaret ederek 'dikkat' dedi. Öte yandan uzman isim 4 ilde 7 büyüklüğünde deprem olabileceğini belirtti. İşte detaylar...

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 22.48'de 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaşanan depremin derinliği 5.9 kilometre olarak kaydedilirken, sarsıntı İstanbul başta olmak üzere birçok ilden şiddetli şekilde hissedildi. Şiddetli deprem vatandaşları tedirgin ederken, uzman isimlerden de peş peşe açıklamalar geldi. Prof. Dr. Osman Bektaş, Sındırgı depremi sonrası 'Uşak Deprem Kümesi'ni işaret etti.

"BURASI KANSER GİBİ BÜYÜYOR"

Yaşanan büyük deprem sonrası sosyal medyada açıklama yapan Bektaş, "Uşak Deprem Kümesi kanser gibi büyümeye devam ediyor.

Deprem, 10 Ağustosta olan M 6,1 depreminin oluşturduğu artçı mikro deprem kümesi içinde gelişmiştir.

Deprem güneydoğuya doğru ilerlese de Uşak fay bloğu bütünüyle gerilmeyle yüklenmiştir. Dikkat !" ifadelerini kullandı.

"BU 4 İLDE 7 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLABİLİR"

4 ili işaret eden Bektaş,

"Bölgedeki gerilmeyle yüklenmiş fayların yerlerini gösterebilir. Kırılma eşiğinde olabilecek Manisa-Balıkesir-Uşak-Kütahya illeri ve çevresindeki bu faylar 6-7 büyüklüğündeki depremlerle tetiklenebilir."

ifadelerini kullandı.

