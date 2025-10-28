BIST 10.870
Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe kehaneti: Derbiyi kazanırsa...

Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe kehaneti: Derbiyi kazanırsa...

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin Gaziantep FK'yi 4 golle mağlup etmesinin ardından değerlendirmelerde bulundu. Dilmen, Fenerbahçe'nin önümüzdeki hafta oynayacağı Beşiktaş derbisini kazanması durumunda devre arasına kadar zor puan kaybedeceğini öngördü.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 10. haftasında Gaziantep FK'yi deplasmanda 4-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Rıdvan Dilmen, sarı-lacivertlilerin performansını değerlendirirken Youssef En-Nesyri hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı ve derbi öncesi çarpıcı bir öngörüde bulundu.

Maçı Sports Digitale YouTube kanalında değerlendiren Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin güçlü oyununa dikkat çekerek takımın fiziksel olarak da yükselişte olduğunu söyledi.

En-Nesyri değerlendirmesi: Tam bir ceza sahası golcüsü

Rıdvan Dilmen, iki gol birden atan Youssef En-Nesyri için, "Bundan bir şey olmaz dediler, adam 7 gol attı. Geçen sene 30 resmi golü var, üstelik penaltı atmadan. Avrupa'da penaltı kaçırdı. Penaltıları atsa Türkiye'nin gol kralıydı. Hiç tartışmayalım" dedi.

Dilmen, En-Nesyri'nin klasik bir santrfor profili olmadığını belirterek, "En-Nesyri'den alın-verin, indirin oyununu beklemeyin. Kutuya girdi mi saç baş yoldurur ama bir anda maçı da koparır. Çok iyi golcü, çok iyi futbolcu az bulunur. En-Nesyri tam bir ceza sahası golcüsü" ifadelerini kullandı.

"Fenerbahçe Beşiktaş maçını kazanırsa..."

Fenerbahçe'nin önümüzdeki hafta oynayacağı Beşiktaş derbisine de değinen Dilmen, "Fenerbahçe önümüzdeki hafta Beşiktaş maçını da kazanarak dönerse devre arasına kadar ciddi bir ivme yakalar ve zor puan kaybeder. Çünkü takım daha da güçlenecektir" dedi.

Rıdvan Dilmen'in açıklamaları, Fenerbahçeli taraftarlar arasında geniş yankı uyandırdı. Özellikle En-Nesyri hakkındaki olumlu değerlendirmeleri ve derbi için yaptığı "zor puan kaybeder" kehaneti, sosyal medyada en çok konuşulan spor yorumları arasına girdi.

