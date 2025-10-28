Karadağ'da Türklere ait dükkanlar ateşe verildi vize serbestisi askıya alındı

Karadağ'da hafta sonu bir Karadağ vatandaşının bıçaklanmasının ardından patlak veren şiddet olayları sonucunda onlarca Türk vatandaşı gözaltına alındı. Türklere uygulanan vize serbestisi de geçici olarak askıya alındı.

Polis, başkent Podgorica'nın Zabjelo bölgesinde bir Karadağ vatandaşının Türkler tarafından bıçakla yaralandığını açıkladı.

Olayın ardından onlarca Türk ve Azerbaycanlının gözaltına alındığı duyuruldu ve şiddet olayları patlak verdi.

Cumhurbaşkanı Jakov Milatovic sükunet çağrısı yaparken, Karadağ Başbakanı Milojko Spajić 26 Ekim Pazar gecesi bir açıklama yaparak, Pazartesi günü "acil bir prosedürle" Türk vatandaşlarına yönelik vize serbestisinin "geçici olarak askıya alınması" konusunda karar alacaklarını duyurmuştu.

Kısıtlayıcı düzenlemeler yolda

Karadağ İçişleri Bakanı Danilo Saranovic ise bıçaklama olayının yaşandığı bölgeye giderek, "yabancılara yönelik çok daha kısıtlayıcı düzenlemelerin" gelecek hafta meclise getirileceğini belirtti.

Dışişleri'nden açıklama

Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada gelişmeler "müessif" olarak yorumlandı, olayların başlamasının ardından Karadağ yetkilileriyle iletişime geçildiği ve Türk vatandaşlarının güvenliği için tedbirlerin alınmasının sağlandığı ifade edildi.

Açıklamada, "Gelişmeler tüm boyutlarıyla yakından takip edilmekte olup, Karadağ makamlarıyla temas ve eş güdüm kesintisiz şekilde sürdürülmektedir" denildi.

13 bin Türk

İçişleri Bakanı Danilo Saranovic ülkede geçici ya da kalıcı oturum izni olan 100 bin yabancının 13 bininin Türk olduğunu açıkladı.

Yetkililer, gittikçe artan sayıda Türkiye vatandaşının, Balkanların Adriyatik Denizi kıyısında 620 bin kişinin yaşadığı bir ülke olan Karadağ'da iş kurduğunu ya da iş aradığını söyledi.