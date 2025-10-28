BIST 10.853
Çankırı'da yangın! 6 evle 1 ahır zarara uğradı

Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde çıkan yangında 6 ev ile 1 ahır tamamen yandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, ilçeye bağlı Çiçek köyü Kayapa Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangının büyümesi üzerine alevler yakındaki evlere sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edildi. Yangın söndürme çalışmalarına 1 iş makinesi, 9 yangın aracı ve 36 personel katıldı.

Ekiplerin kısa sürede müdahale ettiği yangın uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alındı.

ÇOK SAYIDA EV ZARAR GÖRDÜ

Yangında 6 ev ve 1 ahır kullanılamaz hale geldi.

Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

