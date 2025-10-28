BIST 10.866
DOLAR 41,96
EURO 48,91
ALTIN 5.269,23
HABER /  EKONOMİ

Türk firması Çanakale'deki altın madeni projelerini Kanadalı firmaan satın aldı

Türk firması Çanakale'deki altın madeni projelerini Kanadalı firmaan satın aldı

TÜMAD Madencilik Sanayi ve Ticaret AŞ, Çanakkale'deki altın madeni projelerini Kanadalı firmadan satın aldı.

Abone ol

TÜMAD Madencilik, Kanadalı Alamos Gold'un Türkiye'deki iştiraki Doğu Biga Madencilik Sanayi ve Ticaret AŞ'yi projeleriyle birlikte satın aldığını ve satış işlemlerinin tamamlandığını açıkladı.

Satın alma kapsamında Çanakkale'de bulunan Kirazlı, Ağı Dağı ve Çamyurt projeleri TÜMAD'a devredildi.

TÜMAD Madencilik Sanayi ve Ticaret AŞ, Balıkesir İvrindi ve Çanakkale Lapseki işletmelerindeki ileri teknolojiye dayalı üretim gücü, yerli sermaye yapısı ve uluslararası standartlardaki çevre yönetimiyle sektörde rol model olarak öne çıkarken çevreyle uyumlu madencilik teknolojileri, su kaynaklarının korunmasına yönelik hassas yönetim politikaları ve biyolojik rehabilitasyon uygulamalarıyla sürdürülebilir madenciliğin Türkiye'deki öncülerinden biri kabul ediliyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe kehaneti: Derbiyi kazanırsa...
Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe kehaneti: Derbiyi kazanırsa...
Balıkesir Sındırgı'da 26 kişi yaralanmıştı! Yaralılar taburcu edildi...
Balıkesir Sındırgı'da 26 kişi yaralanmıştı! Yaralılar taburcu edildi...
4 ili işaret etti: 'Kanser gibi büyüyor' Osman Bektaş'tan ürküten açıklama!
4 ili işaret etti: 'Kanser gibi büyüyor' Osman Bektaş'tan ürküten açıklama!
Tesla'dan Elon Musk'a kötü haber!
Tesla'dan Elon Musk'a kötü haber!
Karadağ'da Türklere ait dükkanlar ateşe verildi vize serbestisi askıya alındı
Karadağ'da Türklere ait dükkanlar ateşe verildi vize serbestisi askıya alındı
Balıkesir Sındırgı'da korkutan deprem sonrası yıkılan binaların enkazı kaldırılıyor
Balıkesir Sındırgı'da korkutan deprem sonrası yıkılan binaların enkazı kaldırılıyor
Yüzyılın Konut Projesi'nin illere göre dağılımı belli oldu
Yüzyılın Konut Projesi'nin illere göre dağılımı belli oldu
Çankırı'da yangın! 6 evle 1 ahır zarara uğradı
Çankırı'da yangın! 6 evle 1 ahır zarara uğradı
Victor Osimhen'den sosyal medyada olay paylaşım!
Victor Osimhen'den sosyal medyada olay paylaşım!
Bakan Bolat duyurdu: 1923’te 50 milyon dolardan, 2025’te 390 milyar dolara büyük yükseliş
Bakan Bolat duyurdu: 1923’te 50 milyon dolardan, 2025’te 390 milyar dolara büyük yükseliş
Gece yarısı duyuruldu! İşte Türkiye Kupası'nda görev alacak hakemler
Gece yarısı duyuruldu! İşte Türkiye Kupası'nda görev alacak hakemler
Çağatay Ulusoy'un zor anları! Deprem anında galadaydı...
Çağatay Ulusoy'un zor anları! Deprem anında galadaydı...