Balıkesir Sındırgı'da korkutan deprem sonrası yıkılan binaların enkazı kaldırılıyor

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde dün meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından yıkılan binalarda enkaz kaldırma çalışmaları başlatıldı.

Depremin ardından bölgeye sevk edilen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, beton dayanıklılığının incelenmesi için çöken yapılardan karot örnekleri aldı.

İnceleme ve belgeleme işlemlerinin tamamlanmasının ardından yıkılan binalarda enkaz kaldırma çalışmalarına kontrollü şekilde başlandı.

Devlet Su İşlerine ait iş makineleriyle yürütülen çalışmalarda, kamyonlara yüklenen enkazlar belirlenen döküm alanlarına taşınıyor.

